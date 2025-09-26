Il cartello con cui Macerata chiede scusa per la nascita di Laura Boldrini è una fake

Il cartello con cui Macerata chiede scusa per la nascita di Laura Boldrini è una fake: parliamo di una foto apparsa su X come replica al post che ha recentemente diffuso la nuova versione di una fake news del 2016, dato anche esso a noi noto

Anche in questo caso si tratta di una bufala riciclata.

Il cartello con cui Macerata chiede scusa per la nascita di Laura Boldrini è una fake

L’originale infatti proviene da un post del 2016 della pagina Facciabuco, aggregato di immagini satiriche prese dalla rete, ed è tratta modificando le immagini di un cartello che denota la città come “città della Pace”, pubblicato ad esempio in un articolo della stampa locale del 2010 e, nuovamente, in un articolo del 2012, che mostra la stessa veduta, nel quale viene descritto un atto vandalico a scopo di protesta della formazione politica “Forza Nuova” che ha incollato su vari cartelli “città della Pace” un adesivo con scritto “città della Massoneria”.

Il cartello di scuse per la nascita di Laura Boldrini è quindi una fake news vintage a catena rispetto ad un’altra fake news altrettanto datata.

