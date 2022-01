Il canale YouTube di Red Ronnie è stato bloccato per disinformazione in ambito medico

È dell’ultima ora la notizia del blocco al canale YouTube di Red Ronnie. A riferirlo è lo stesso Gabriele Ansaloni dai suoi canali social, sui quali il conduttore di Roxy Bar ha caricato gli screenshot degli avvertimenti ricevuti dalla piattaforma.

La restrizione

Stamattina sono entrato nel mio canale YouTube per caricare un video e ho scoperto che è stato bloccato a causa dell’intervista al Dr. Massimo Melelli Roia che avevo pubblicato. Quindi per una settimana non posso caricare video né fare live. Come protesta puoi fare solo una cosa: se non l’hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube.

Io sono stupito, amareggiato e impotente.

Come riporta uno degli screenshot riportati da Ansaloni, per una settimana sul suo canale YouTube non potrà caricare video né pubblicare post o condividere dirette. La violazione contestata dagli sviluppatori della piattaforma sono quelle che riguardano la disinformazione in ambito medico.

Massimo Melelli Roia

Red Ronnie, infatti, è “colpevole” di aver caricato un’intervista fatta Massimo Melelli Roia che egli definisce “un medico scomodo” in quanto parla di pseudo-pandemia e sostiene che le mascherine causino danni per la salute. In passato Roia ha partecipato come relatore a incontri sul 5G.

Suo è il libro Il Digiuno come Cura e Prevenzione in cui, sostanzialmente, indica il digiuno come possibile ricorso terapeutico contro alcune malattie. Suo è un sito internet in sui si occupa di trattamenti olistici.

Quello ricevuto da Red Ronnie è il primo avvertimento di YouTube, con un blocco minimo di una settimana che diventeranno 2 al secondo avvertimento. Se riceverà 3 avvertimenti nell’arco di 90 giorni, dicono gli sviluppatori, il suo canale verrà rimosso.

