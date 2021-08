Dopo le tensioni a Kabul, e specialmente a seguito dell’ingresso dei talebani nel palazzo presidenziale, il Canada accoglie i rifugiati che fuggono dall’Afghanistan. Le cronache delle ultime ore ci riportano situazioni di disordine nell’aeroporto internazionale, dove i cittadini cercano di imbarcarsi sul primo volo che li aiuti a lasciare il Paese.

Il Canada ha comunicato sui social network, attraverso l’account Twitter del Dipartimento Immigrazione, per i rifugiati e la cittadinanza canadese (IRCC), di essere disposta ad accogliere 20mila afghani in fuga da Kabul.

Canada will welcome 20,000 vulnerable Afghans through government-supported and privately sponsored refugee programs along with those sponsored by family already in Canada

