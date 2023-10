Un mito perdurante nella cucina e nell’alimentazione è che il caffé espresso contiene più caffeina del caffé americano. Un mito basato su un fondo di verità sviato e mutato per una incomprensione di fondo: maggior concentrazione non sempre implica maggior quantità.

Il caffé espresso è indubbiamene più concentrato:ogni 28ml di caffé espresso ci sono circa 30 o 50mg di caffeina, mentre nel caffé americano, più diluito ce ne sono dagli 8 ai 15.

Problema: beviamo il caffé americano in tazze/bicchieri da 250 a 400ml, mentre il caffé espresso in tazzine da 60ml.

Il caffé espresso contiene più caffeina dell’americano?

Diventa una semplice questione di matematica quindi: se bevessimo entrambi i tipi di caffé nella stessa identica tazza o tazzina, il caffé espresso batterebbe il caffé americano a mani base, avendo oltre il doppio della caffeina per oncia (un’oncia equivale a 28ml, ricordiamo).

Ma nessuno beve il caffé americano in tazzine da 60ml, e nessuno sano di mente verserebbe sette tazzine di caffé in una “tazza da Starbucks” per provare l’emozione di spararsi sette caffé di fila come nella gag di una sitcom.

A causa della quantità di caffé contenuta nelle diverse tazze, la tazza “tradizionale” da caffé americano, ovvero il “mug” (tazzone cilindrico con manico) o la “travel mug” da Starbucks col coperchietto antischizzo e la fascia di silicone antiscottatura contiene dai 64 ai 120 mg per tazza, anche qualcosa di più col tazzone più grande.

La tazzina standard da espresso invece a causa della sua mole ne conterrà sicuramente di meno.

Va inoltre ricordato che il contenuto di caffeina nel caffé dipende non solo dalla varietà, ma dalla macinazione e preparazione, con un macinato fine più “ricco” di un macinato grossolano, a causa del tempo che l’acqua impiega per attraversare il caffé (superiore nel macinato fino).

Anche la “tecnica” quindi influisce: il “caffé da filtro” tradizionale americano (macinato spesso in un imbutino di carta resistente su cui si cola acqua bollente) sarà meno concentrato di un caffé da moka, e infatti viene bevuto in tazzone più grandi.

