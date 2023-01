Il Bonus Prima Casa Under 36 è stato prorogato: ecco i requisiti per ottenerlo

La legge di Bilancio 2023 approvata dal Parlamento contiene anche la proroga al Bonus Prima Casa Under 36, tra i punti principali elencati dal MEF a questo indirizzo.

La scadenza era fissata al 31 dicembre 2022, ma così non è stato: il nuovo termine fissato per beneficiare delle agevolazioni e presentare la domanda è al 31 dicembre 2023. Come fare per richiederlo? Vediamolo insieme.

Bonus Prima Casa Under 36: di cosa si tratta

Con il Bonus Prima Casa Under 36 si intende una serie di agevolazioni che incentivano l’acquisto da parte dei cittadini di età inferiore ai 36 anni di un immobile ad uso abitativo.

Le misure fiscali previste restano valide a partire dal 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e si estendono dalla “prima casa” alle eventuali pertinenze, come box e cantine.

Con questa agevolazione i beneficiari possono accedere ad esenzioni sia per gli acquisti soggetti ad Iva che agli acquisti non soggetti ad Iva secondo questa distinzione:

Per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;

Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il beneficio interessa anche lavori di ristrutturazione con l’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva.

Requisiti

Come precisa il sito dell’Agenzia delle Entrate, possono accedere al Bonus tutti i cittadini che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui è stato stipulato l’atto di vendita.

Ancora, possono accedere al beneficio tutti i soggetti con un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui.

Come richiederlo

La richiesta per il Bonus Prima Casa Under 36 va presentata presso la Banca o presso un intermediario finanziario, entrambi aderenti all’iniziativa.

Sul sito istituzionale del MEF è possibile scaricare l’apposito modulo.

