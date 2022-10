Il bar senza tazza in Gran Bretagna è una notizia vecchia

Il bar senza tazza in Gran Bretagna è una di quelle notizie che decisamente crea attenzione, specie in questi tempi in cui la materia climatica è al centro dell’attenzione almeno quanto la politica.

C’è solo un problema: il c.d. “bar senza tazza in Gran Bretagna” non è una notizia falsa, ma una notizia datata. Decisamente datata. Proveniente da tempi non sospetti e “sbrinata” dal frigo della storia, stabilita nell’eterno oggi orizzonte della viralità.

“Un bar nel Kent, in Gran Bretagna, ha preso una coraggiosa decisione: ha scelto di diventare un bar “senza tazza”, ossia di servire solo i clienti che portano la propria tazza o bicchiere nel bar. E per spiegare al meglio il motivo per cui lo stanno facendo, hanno posizionato sul pavimento i bicchieri usa e getta degli ultimi giorni… “

Recita la condivisione virale. Corretta in diversi elementi tranne la data: dove, perché, chi, cosa e perché ci sono, ma il quando manca.

Parliamo infatti dell’Otto’s Coffee House & Kitchen di Sevenoaks, nel Regno Unito, che assunse tale iniziativa nell’Aprile del 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OTTOS (@weareottos)

Al momento però l’esercizio commerciale risulta chiuso da Novembre 2021, con un tweet che ne annuncia il trasferimento in Cornovaglia al quale i social della compagnia non hanno dato ulteriore seguito.

Si tratta pertanto di una notizia lodevole, ma alquanto datata.

