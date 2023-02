Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez era preparato? Sì, la risposta in Muschio Selvaggio

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez è quasi un giallo, almeno per i social e alcune testate. Mentre alcuni si interrogano se il marito di Chiara Ferragni fosse consenziente, nel frattempo la spiegazione arriva da una puntata del podcast Muschio Selvaggio dello stesso rapper e imprenditore digitale che durante la cinque giorni del Festival di Sanremo si è spostato su Rai 2 per intervistare gli ospiti e i cantanti in gara.

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, le polemiche

L’ultima condanna al bacio tra Rosa Chemical e Fedez è arrivata da Mario Adinolfi, che su Twitter ha commentato il siparietto come “atto sodomitico garrulo”, riferendosi soprattutto al momento in cui il cantante ha mimato sesso con il marito di Chiara Ferragni.

Nel fuorionda pubblicitario, inoltre, la coppia di influencer si è confrontata sul palco e un video registrato a distanza e privo di audio ha liberato diverse speculazioni su una presunta lite tra i due. Nelle ultime ore sono emerse altre teorie, come quella sul siparietto programmato tra il cantante in gara e il rapper di Problemi con tutti.

Era programmato?

Senza troppi giri di parole, tra Rosa Chemical e Fedez c’era già stato un confronto durante la puntata pomeridiana di Muschio Selvaggio di sabato 11 febbraio, serata della finalissima del Festival di Sanremo.

Non un’indiscrezione né un gola profonda dal backstage. La risposta è tutta nella puntata di Muschio Selvaggio dell’11 febbraio presente su RaiPlay a questo indirizzo. Poco prima del congedo di Rosa Chemical dallo studio di Fedez, tra i due avviene uno scambio di battute. Troviamo tutto intorno al minuto 50:

F: Io sarò in prima fila, patato.

RC: Ottimo, buono a sapersi.

F: Vieni a salutarmi mentre stai cantando!

RC: Assolutamente, sarà fatto.

F: Ci possiamo dire un bacino.

RC: E se dici tutto qua…

F: Con la lingua, con la lingua

Nelle ore successive sempre Rosa Chemical ha smentito a RTL 102.5 che il bacio fosse programmato con queste parole: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio“, anche se la puntata di Muschio Selvaggio lo smentisce a sua volta.

Conclusioni

Tutto programmato, anche se solo da uno scambio di battute tra Rosa Chemical e Fedez. Il botta e risposta durante la puntata di Muschio Selvaggio andata in onda poche ore prima della finalissima lo dimostra e annulla, teoricamente, tutte le speculazioni sul Fedez “consenziente” o meno.

