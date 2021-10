Il 28 ottobre 1981 nascevano i Metallica

Lars Ulrich e James Hetfield, in quel 28 ottobre 1981, erano due sbarbi. Motivato e incuriosito dal mondo il primo, scanzonato e svogliato il secondo. Alcune settimane prima James aveva risposto a un annuncio pubblicato da Lars su The Recycler, un settimanale di inserzioni ancora in vita nella sua versione online. Lars era un cultore accanito della scena metal statunitense, tanto da spostarsi di città in città per assistere ai concerti delle sue band preferite e incontrare i suoi eroi, che spesso riusciva a incontrare infilandosi nei backstage per tempestarli di domande.

Tra questi c’erano i Diamond Head che in quegli anni erano capitanati da Sean Harris, e nel suo cuore c’era Ian Paice dei Deep Purple che incontrò a Copenaghen nel 1973, il suo primo concerto. Diamond Head, quindi, ma anche Iron Maiden e Tygers Of Pan Tang: queste le influenze con le quali Lars Ulrich avrebbe voluto far partire un progetto.

Una band metal.

James Hetfield rispose all’annuncio e lo raggiunse. I due sodali si incontrarono e Ulrich aveva già in mente di incidere un brano per la compilation Metal Massacre, dell’etichetta Metal Blade Records di Brian Sagel. Tutto ciò che chiese a Hetfield era di suonare la chitarra ritmica per un brano che l’anno successivo diventò Hit The Lights. I due incisero il pezzo su un vecchio registratore e per l’occasione scomodarono Ron McGovney, coinquilino e amico di James, per le tracce di basso.

In poche parole, con la chiamata alle armi di Ulrich, l’assenso di Hetfield e l’idea di registrare un brano il 28 ottobre 1981 partirono i lavori e nacquero i Metallica, che diventarono Metallica solo nel 1982 quando Lars accettò il suggerimento dell’amico Ron Quintana.

