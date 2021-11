Ignorano la malattia di Giampiero Galeazzi ed incolpano il vaccino con la terza dose

Davvero triste la vita di coloro che, in queste ore, associano la morte di Giampiero Galeazzi alla somministrazione del vaccino Covid. Il tutto, ovviamente, ignorando la malattia di cui soffriva. Una situazione per certi versi insostenibile, al di là delle prime informazioni che vi abbiamo riportato poco fa sulla sua scomparsa, che la dice lunga sul momento storico che stiamo vivendo. Cerchiamo di chiarirci una volta per tutte sulle ragioni che hanno portato alla triste notizie che abbiamo appreso oggi 12 novembre.

Dalla malattia di Giampiero Galeazzi alle voci sul vaccino: facciamo chiarezza

Il presupposto dal quale partire oggi si riferisce proprio alla malattia di Giampiero Galeazzi. Non molto tempo fa, infatti, l’amatissimo giornalista era apparso in tv ospite della trasmissione condotta da Mara Venier. Sua grande amica. Già in quel frangente, ancor prima della pandemia, il cronista non era apparso in buone condizioni di salute. Nonostante le tante voci sulla sua patologia, il diretto interessato ha da sempre smentito di soffrire di Parkinson, facendo presente a tutti la verità.

L’unica malattia di Giampiero Galeazzi è stata una grave forma di diabete che lo ha fortemente debilitato, fino alla brutta notizia di oggi 12 novembre. Nessuno sa se al giornalista sia stato somministrato il vaccino Covid, visto che non abbiamo tracce sui social o attraverso note stampa. Se fosse avvenuto, sicuramente Galeazzi sarebbe rientrato nella fascia che si è vaccinata diversi mesi fa.

Qualcuno si è spinto oltre, dando la colpa della morte di Giampiero Galeazzi addirittura alla terza dose del vaccino. Prove, inutile dirlo, pari a zero e la sensazione che anche in questa circostanza qualcuno abbia perso l’occasione per restare in silenzio. Se non altro, per rispetto nei confronti della sua famiglia e per la malattia con cui ha dovuto combattere nel corso degli ultimi anni. Tra una fake news e l’altra.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.