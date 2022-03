“Ignazio L’Ucraina”, la burla sulla pagina Wikipedia di La Russa è ancora online

“Ignazio L’Ucraina”, questo leggiamo nel badge di ciò che sembra essere lo screenshot della pagina Wikipedia del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa. Una palese burla architettata per sdrammatizzare sul conflitto Russia-Ucraina e sul cognome del senatore. Lo screenshot ha raggiunto un numero tale di condivisioni da raggiungere i nostri lettori i quali ci chiedono, adesso, di verificare.

Se visitiamo la pagina Wikipedia di Ignazio La Russa, in queste ore, tutto risulta regolare. Se invece clicchiamo sul menu a sinistra, nello specifico sulla voce “informazioni pagina“, troviamo la scheda “Cronologia delle modifiche” con la data dell’ultima modifica. Mentre scriviamo, l’ultima modifica risale all’1:33 del 2 marzo 2022.

Clicchiamo sulla data e accediamo così alla pagina nello stato in cui si trovava nell’orario indicato. Nel riquadro rosa, in alto e sotto il titolo, possiamo cliccare su “versione meno recente”. Andando sempre a ritroso, quindi, troviamo che all’1:11 della stessa data il nome di Ignazio La Russa nel badge a sinistra era riportato come “Ignazio L’Ucraina”.

Una burla, quella di “Ignazio L’Ucraina”, che si colloca nel contesto storico del conflitto in atto dopo l’iniziativa di Vladimir Putin.

