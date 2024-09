Idea Milan e terzo due di picche in un mese per Rabiot: la pessima estate del francese

Si parla molto della presunta idea del Milan per Rabiot, prende ci si ritrova al cospetto del terzo due di picche in un mese per l’ormai ex calciatore della Juventus. Insomma, una pessima estate per lui, considerando che per le richieste fuori dal mondo avanzate dalla madre agente, allo stato attuale il calciatore è senza squadra.

Non esiste alcuna idea Milan e terzo due di picche in un mese per Rabiot: tante scelte sbagliate dal francese

Il primo colpo, se non altro in termini di orgoglio, è arrivato proprio dalla Juventus. Dopo le voci che parlavano di un suo ritorno a Torino, prontamente smentite dagli addetti ai lavori come riportato a suo tempo, tutti hanno preso atto che sia stato proprio il club bianconero ad interrompere le trattative. Anticipando in questo modo la risposta del francese che si è ritrovato improvvisamente senza squadra. Un contesto al quale non era certo abituato, considerando anche la titolarità indiscutibile con la maglia della nazionale francese.

Il secondo punto si collega proprio a quello accennato finora, in quando Rabiot è totalmente fuori dal giro della nazionale transalpina, come del resto ha lasciato intendere a chiare lettere il suo allenatore tramite recenti interviste. Considerando il fatto che il centrocampista francese ci tenga tanto, è chiaro che il suo atteggiamento nei confronti della Juventus, pronta ad un investimento importante confermando i 7 milioni netti a stagione, si sia rivelato un clamoroso autogol che ha avuto effetti devastanti.

Infine, la notizia di oggi riguarda il mancato interessamento del Milan nei suoi confronti. Nonostante il grave infortunio rimediato da Bennacer con la sua nazionale, il club rossonero non pare intenzionato a riaprire il dossier del francese per trovargli un posto. A tutto questo, si aggiunge che per l’intera prima fase della Champions League, Rabiot non sarà protagonista. Neanche se firmasse per qualcuno oggi stesso, essendo state chiuse le liste ufficiali da alcuni giorni.

