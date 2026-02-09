I video di Epstein e Trump che ballano assieme a delle bambine sono fake doppelganger

Ci segnalano i nostri contatti una serie di immagini assemblate in video di Epstein e Trump che ballano assieme a delle bambine.

Per quanto i crimini di Jeffrey Epstein siano ormai accertati e assodati, siamo di fronte ad un’invasione di contenuti creati con l’Intelligenza Artificiale e Photoshop, spesso ascritti alla galassia “Doppelganger”, ovvero siti che scimmiottano fonti legittime di informazione occidentale per spargere cosciente disinformazione che da essi tracima sui social in un disegno acclarato.

I video sono pubblicati volutamente a qualità ribassata per cercare di rendere malagevole l’analisi tecnica dare loro l’aspetto “misterioso” di video rubati. Anche così, si tratta di video generati con la AI, con l’aggiunta di brani pop occidentali o russi (in questo caso russi).

L’analisi completa proviene da Newsguard, ed è stata riportata da ANSA e France24: il video è l’assemblaggio di più creazioni AI diffuse a partire dall’ultimo semestre dell’anno passato e tornate in auge in tempi recenti.

Completa la falsificazione un video-sequel, sempre riportato da Newsguard, in cui la voce digitalizzata di Trump dichiara i precedenti video fake autentici chiedendo di censurarli, con l’ovvio scopo di riattivarne la viralità.

Secondo uno studio riportato da AFP l’attuale stato dell’arte di strumenti generativi come Grok e Sora consente a chiunque di creare in pochi minuti ore ed ore di falso girato con tutti i personaggi possibili, e il livello “lasco” di salvaguardie etiche e morali alla spalle di Grok ha consentito di creare video con dei giovani Trump ed Epstein circondati da bambine minorenni.

Cose che banalizzano la portata dei reali crimini attribuiti ad Epstein, trasformandoli nei soliti fake doppelganger.

