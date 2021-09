I test di medicina 2021 richiedono il significato di zapoteca: gli studenti insorgono

Ci sono tanti studenti arrabbiati dopo i test di Medicina 2021, per la domanda sul significato di zapoteca. In queste ore si sta sentendo parlare moltissimo del termine “zapoteca” apparso in una domanda durante il test d’ingresso di Medicina del 2021. Un quesito in cui si chiedeva proprio il significato di questo termine ed a cui moltissimi studenti non sono riusciti a rispondere.

Perché i test di Medicina 2021 hanno chiesto il significato di zapoteca

Dunque, tutto ruota attorno ai test di medicina 2021, ad un anno dalla “simpatica manifestazione” di Roma, con relativo paradosso che vi abbiamo raccontato a suo tempo. Un vero e proprio cruccio che ha mandato in ansia tutti coloro che hanno partecipato al test di Medicina e Veterinaria del 2021. Vediamo allora più nello specifico cosa significa il termine “zapoteca”.

Stando a quanto riportato dalla Treccani non è altro che la declinazione al femminile dell’aggettivo zapoteco che vuol dire “appartenente a una popolazione indigena del Messico centro-meridionale, stanziata nell’attuale stato di Oaxaca“. Zapoteca risulta essere quindi un aggettivo con cui si identifica la popolazione indigena degli Zapotechi e sono tutt’ora esistenti, vivono infatti in una regione del Messico.

Una domanda di cultura generale che ha messo non poco in difficoltà i vari studenti, anche perché in pochi erano davvero a conoscenza del reale significato di zapoteca. Sappiamo come i test di medicina siano alquanto complessi ed oltre alle solite domande di logica, biologia, fisica, matematica, chimica, rientrano anche tematiche di cultura generale.

Quest’ultimo aspetto è quello che più di tutti può mettere in difficoltà gli studenti, perché possono esserci domande di ogni genere alle quali risulta assolutamente impossibile prepararsi. Bisogna avere molta fortuna e senza dubbio con questo termine “zapoteca” gli studenti che hanno tentato di superare i testi d’ingresso di Medicina e Veterinaria del 2021 non lo sono stati molto.

A questo punto in molti devono sperare di aver risposto in modo corretto a tutte le altre domande, perché questo “zapoteca” è stato un enigma irrisolvibile per molti. Come visto però la risposta era abbastanza banale, nulla di così complicato, ma ovviamente bisognava essere a conoscenza di tale popolazione messicana. Dopo i test di Medicina 2021, quantomeno tutti conosciamo il significato di zapoteca.

