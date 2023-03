I social si scatenano sul marito di Elly Schlein e sul suo patrimonio: cosa sappiamo

Dopo essere andati alla ricerca della sua compagna, oggi 3 marzo si notano sui social (in primis su Facebook) diversi quesiti relativi al fantomatico marito di Elly Schlein. Con indagini a parte concentrate sul patrimonio della famiglia dalla quale arriva il nuovo leader del PD. Punto, quest’ultimo, facilmente analizzabile, se non altro perché tanti amici di infanzia a Lugano hanno confermato che, se da un lato fosse di buona famiglia, non c’erano certo i presupposti per parlare di persone ricche.

Prende piede ora l’ossessione per il marito di Elly Schlein ed il suo patrimonio

Al di là di queste considerazioni, comunque, l’ultimo dato oggettivo sul patrimonio di Elly Schlein si rivolge per forza di cose alla sua ultima dichiarazione per il 2022, ovviamente applicata al 2021. Si tratta del periodo in cui era ancora consigliera in Regione Emilia Romagna e non una deputata. Ebbene, quell’anno il suo reddito totale dichiarato è stato pari ad 88.000 euro. Non briciole, ci mancherebbe, ma siamo molto lontani dai livelli speculativi di alcuni post che si trovano sui social.

Un altro approfondimento sul nuovo segretario del PD, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Per quanto riguarda il marito di Elly Schlein, in tanti continuano ad ignorare che non sia sposata e che non abbia figli. Nel corso di alcune interviste del passato ha dichiarato senza alcun problema di aver amato uomini e donne in passato e che, attualmente, ha una compagna. Fino ad oggi protetta dalle luci dei riflettori per rispettare la sua privacy.

Insomma, stanno girando voci da smentire sia sul suo patrimonio, per il quale si parla di cifre irrealistiche (anche in relazione alle origini di questo personaggio politico), sia a proposito del marito di Elly Schlein, inventato per qualche strana ragione nel mondo dei social. Staremo a vedere quali saranno le prossime indiscrezioni prive di fondamento.

