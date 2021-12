I retroscena di Cruciani sul NoVax Mauro da Mantova: personaggio complesso, zero gogna

Un inedito Giuseppe Cruciani ci ha parlato in queste ore di Mauro da Mantova, il noto NoVax che era solito intervenire durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” per ostentare le sue teorie contro il vaccino. Come tanti sanno, l’uomo ha purtroppo perso la vita nelle ultime ore. Ne abbiamo parlato attraverso il nostro articolo pubblicato in mattinata. Il destino ha voluto che fosse il Covid a sconfiggerlo definitivamente, al punto che sui social oggi 28 dicembre non si parla d’altro. Le parole del conduttore, però, rendono pubblica una personalità più complessa di quanto si potesse immaginare.

Cosa ha detto Giuseppe Cruciani sul NoVax Mauro da Mantova morto per Covid

Nello specifico, le dichiarazioni di Giuseppe Cruciani sul NoVax Mauro da Mantova sono utili per capire alcune cose. In primo luogo, che l’uomo non fosse il classico NoVax che ha assunto una posizione specifica solo su quest’argomento. No, non è così, visto che parliamo di un complottista a 360 gradi, la cui visione del mondo aveva preso una certa piega ancor prima che scoppiasse l’emergenza Covid. Vedere per credere alcuni passaggi delle dichiarazioni dello stesso presentatore:

“Definirlo no-vax era anche riduttivo, perché viveva di complotti in generale. Passava la sua vita sui complotti della grande finanza, della lobby ebraica e cose simili. Se l’è cercata? Sono cose miserabili, ognuno vive la propria vita come vuole“.

Dunque, parlando di Mauro da Mantova occorre andare oltre la banale etichetta di NoVax, ma come sempre diciamo in questi casi, c’è dell’altro. Occorrerebbe comprendere come l’uomo abbia sviluppato determinate convinzioni sulla società che ci circonda, per evitare che ci siano altre morti evitabili. Allo stesso tempo, limitarsi a giudicare questo signore, magari dando vita ad una vera e propria gogna mediatica, non ha alcun senso.

La storia di Mauro da Mantova, come lasciato intendere da Giuseppe Cruciani, dovrebbe lasciarci un insegnamento. Non certo una valvola di sfogo per un NoVax che ha pagato con la vita alcune scelte a dir poco discutibili nei suoi ultimi anni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.