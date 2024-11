I problemi tecnici degli scanner in Pennsylvania non significano brogli

Le elezioni sono una cosa stupenda perché fino al minuto prima del risultato entrambe le parti denunciano brogli, ma subito dopo il vicente decide che non vi sono mai stati e il mondo continua a girare come sempre ha fatto e sempre farà.

Ci segnalano i nostri contatti un post X che descrive problemi tecnici degli scanner in Pennsylvania, dichiarando che potrebbe essere l’avanguardia di brogli.

Il fatto che alla fine le elezioni USA si siano regolarmente concluse dovrebbe già essere dirimente: ma possiamo chiarire che quello che è accaduto non è un broglio.

Problemi tecnici possono accadere in ogni tipo di elezione, anche quelle meno “meccanizzate”. Ma andiamo con ordine.

La prima parte del video è relativa alla Contea del Queens, nello stato di New York, dove il problema si è semplicemente autorisolto.

Alcune schede sono state semplicemente contate dopo un successivo tentativo, e il lettore ha richiesto più tempo: come con ogni scanner ottico, questo capita per una svariate serie di ragioni dalla sporcizia sulla lente a problemi nel riconoscimento.

L'”assistenza richiesta” semplicemente consente in casi di malfunzionamento di provvedere allo spoglio manuale, esattamente come accade da noi come prima istanza. Va ricordato inoltre che lo stato di New York non è uno “swing state”, tradotto erroneamente nel testo come “stato oscillante”, bensì nell’accezione di stato rilevante per il voto che potrebbe mutare il risultato finale.

La seconda parte del video è effettivamente ambientata in Pennsylvania, dove per ovviare ai problemi tecnici in alcuni seggi si è esteso il tempo di voto e si è usato il sistema dei “provisional ballot” per i voti successivi all’orario previsto.

Sistema solitamente usato in casi come l’assenza nelle liste elettorali, voto fuorisede o di utente trasferito che consente comunque di votare e vedere il proprio voto regolarmente computato e controllato.

Conclusione

Sporadici problemi tecnici non significano brogli elettorali: il voto USA si è concluso nella piena regolarità.

