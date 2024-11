I problemi di schiena di Fabio valutano la scrivania Flexispot colore nero E9

Mettiamo in chiaro subito che nessuno ci paga questa recensione. L’accordo come sempre é che ci mandano un prodotto che noi testiamo e il giudizio puó essere positivo o nagativo, per questo ho aspettato qualche giorno prima di fare una recensione per essere sicuro che la postura migliorata e una sensazione di relax fossero davvero frutto del “lavoro” di questa scrivani a non solo un’impressione.

La possibilità di passare dalla posizione seduta a quella in piedi permette di ridurre in mondo sensibile il dolore alla schiena, aumenta sensibilmente l’energia e la concentrazione. Potentissimo, estremamente silenzioso il motore che rgola l’altezza, con un precisissimo comando in grado non solo di regolare l’altezza della scrivani sfiornadolo ma anche di memorizzare le posizioni preferite.

Raga solleva pure me.

Costruita con materiali robusti, dal design che si adatta perfettamente al mio spazio di lavoro, questa Scrivania Flexispot colore nero E9 è fantastica!

Ottimo il sistema per nascondere i cavi, capiente e “invisibile”.

Consiglierei questa scrivania a chiunque passi molto tempo al pc, anche nei posti di lavoro per aumentare la produttività e il benessere dei lavoratori.

Il prezzo vs qualitá poi, è semplicemente fantastico, anche rispetto a modelli di cartone venduti in notissimi mobilifici gialli e blu.

Non ci sono affiliazioni nel link per dimostrare che la recensione é genuina.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.