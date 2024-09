Le bufale storiche sono tali in quanto eterne: da decenni è facile imbattersi in complottisti pronti a giurare che i numeri sulle confezioni di cartone del latte indichino il numero di volte che esso è stato “riciclato”, ovvero ritirato dal commercio in quanto scaduto e venduto.

Ve lo dicemmo in un 2014 lontano ormai anni luce: quando un alimento è scaduto, il suo ciclo vitale è finito. Nessun supermercato potrà vendere del cibo scaduto (la differenza tra “consumarsi preferibilmente entro” e “non oltre il” è una storia diversa).

Ovviamente quei numeretti devono essere altro: e sono altro, indicano il numero delle bobine usate nei macchinari per “incartare” il latte.

I numeri sulle confezioni del latte non indicano quello che pensate

“I contenitori Tetra Pak , durante la produzione sono stampati su bobine di carta larghe circa 1,5 metri che successivamente vengono tagliate, a seconda dei formati, in cinque o sei rotoli pronti per il confezionamento. Per assicurarla rintracciabilitá del materiale di imballaggio, i contenitori che costituiscono queste bobine vengono contraddistinti, con intervalli regolari e in modo sequenziale, con i relativi numeri da 1 a 5 o 6 a prescindere dal prodotto contenuto (latte, succhi, vino ecc.)”, scoprimmo assieme a Carlo De Stefano – Web Information Manager Communication & Environment Professional di Tetrapak.

Quindi ipotizziamo che in una fabbrica ci siano diversi macchinari pronti ad imballare latte, panna, succhi di frutta, vino in cartone… quello che volete voi.

Se dovessero uscire dalla catena di montaggio imballaggi anomali, danneggiati e non idonei a conservare il prodotto, non bisognerebbe gettare via interi giorni di produzione: si potrà risalire alla bobina interessata e verificare quei lotti ad esempio: se vi è stato un problema con un rotolo, i pacchetti danneggiati saranno quelli relativi a solo quel rotolo.

Niente di più, niente di meno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.