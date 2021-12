I NoVax non credono all’errore del Corriere del Veneto sui 17 decessi tra i 500 bambini vaccinati

Viviamo un’epoca nella quale ognuno crede a quello che gli pare, come abbiamo capito in modo piuttosto evidente nelle ultime ore a proposito dell’errore del Corriere del Veneto, che ha erroneamente citato il caso dei 17 decessi tra i 500 bambini vaccinati. Un malinteso nato da una locandina, nella quale due notizie distinte e separate hanno dato l’impressione che potessero essere correlate. Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri con un altro articolo, tramite il quale abbiamo provato a chiarire la vicenda.

Non bastano ai NoVax le scuse del Corriere del Veneto che non ha mai parlato di 17 decessi tra i 500 bambini vaccinati

A quanto pare, però, è stato tutto inutile. Nonostante l’ammissione del Corriere del Veneto, con tanto di post di scuse su Facebook attraverso il quale è stato spiegato l’accaduto, i NoVax si sono precipitati a commentare il tutto con teorie strampalate. Il tutto, ovviamente, portando avanti la teoria secondo cui ci sarebbero stati effettivamente addirittura 17 decessi tra i 500 bambini vaccinati. Qui di seguito vi riportiamo alcuni commenti che hanno davvero dell’incredibile:

“O magari è solo la verità e vi hanno costretto a ritrattare? La cosa non mi stupirebbe affatto”;

“Sicuramente, ne è prova ciò che sta accadendo negli Stati Uniti”;

“Diciamo che ci avete provato per poter vendere qualche copia in più. La strumentalizzazione è tutta vostra”;

“Si dai bravi…vi meritate un applauso, volete anche raccontarci di non averlo fatto apposta”;

“La verità è soltanto una. Ci avete raccontato come sono andate le cose e poi qualcuno vi ha ordinato di scusarvi. Giù le mani dai nostri bambini“.

Altri commenti sotto al post in questione del Corriere del Veneto sono pure peggiori. A testimonianza del fatto che errori del genere possano fare danni enormi. Al netto delle scuse e delle smentite sul fatto che non ci siano stati 17 decessi su 500 bambini vaccinati.

