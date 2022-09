I novax festeggiano il fallimento e la morte di Valter Grasco, che non esiste

I novax festeggiano il fallimento e la morte di Valter Gresco, persona inesistente che dimostra una delle infinite giravolte del pensiero antivaccinista. Ovvero la quantomeno bizzarra e facilmente smentibile teoria che non solo loro ad aver passato i primi due anni della pandemia auspicando (se non direttamente augurando) improbabili stragi di vaccinati, polipi alieni pronti a saltare fuori dai corpi dei “sierati” come gli xenomorfi di Alien e scenari apocalittici dell’umanità devastata dal siero e popolata da donne piacenti pronti a tutto pur di avere il “pregiato sperma novax”.

Tranne quando, di tanto in tanto, non riescono a non tornare alle loro radici gongolando pubblicamente per la morte e la miseria occorsa ad un “sierato”. Anche se costui non esiste.

Parliamo del fallimento e la morte di Valter Gresco, esercente “sierato”.

Se “Valter Gresco” non vi fa venire in mente niente di strano, evidentemente non seguite gli sport e non guardate la TV da molto, molto tempo.

Parliamo infatti dell’atleta Slovacco Vratislav Greško, due volte terzino nell’Inter e una volta nel Parma.

Attualmente Greško ha cessato per questioni di fisico e di età (attualmente è 45enne, ben oltre i limiti fisici di un calciatore attivo) il suo ruolo di difensore per dedicarsi dal 2015 alla panchina di allenatore e coronare il suo sogno ormai decennale di gestire un teatro proprio, dedicandosi così al mondo dello spettacolo.

Tornato nella città natia di Banska Bystrica, si occupa infatti della gestione e promozione di un teatro locale, con discreto profitto e soddisfazione.

La sua immagine è stata quindi “espropriata” dal popolo dei “nessuna correlazione”, con le prevedibili esultanze e minacce verso il presunto “sierato morto” che abbiamo visto troppe volte.

Della vicenda si sono occupati anche i colleghi di Facta.

