I novax contro la didattica: Liceo Scientifico invita Bassetti, novax boicottano

I novax contro la didattica: ironico come la storia di Darth Plagueis il Saggio, coloro che più di tutti lamentano di essere “censurati dal Mainstream” si dilettano nell’arte della censura. Preventiva.

Nasce tutto quando il Liceo Scientifico Quadri ha invitato il Dottor Matteo Bassetti ad una conferenza in Streaming.

Tanto è bastato, solo l’annuncio di una conferenza per domani, per far montare su tutte le furie la comunità novax locale.

Riferisce il Giornale di Vicenza:

a scuola sono arrivate decine di mail più o meno esplicite da parte di genitori che si informano se il proprio figlio può assentarsi durante l’incontro, e quante e quali sono le classi interessate. Alcuni hanno perfino chiesto se è possibile presenziare durante il collegamento, sentendosi rispondere l’ovvio e cioè che trattandosi di ore di didattica riservata agli alunni non è prevista la partecipazione di estranei. Ma il dissenso malcelato nei confronti dell’iniziativa è andato oltre, arrivando a mobilitare il movimento vicentino No green pass che ha annunciato una manifestazione di protesta davanti all’ingresso del Quadri, dove verranno distribuiti agli studenti volantini che riportano un elenco di domande da girare al virologo, vedi la questione controversa della vaccinazione ai minori di 12 anni, la cura con il plasma iperimmune, la cura del Covid con i farmaci tradizionali

Con tanto di membri dei vari comitati No Pass pronti a richiedere il diritto al contraddittorio.

Ironico dopo una serie di mail in cui si chiede se il contraddittorio possa essere evitato, o pilotato in salsa novax…

«Spiace constatare che un approfondimento proposto all’interno di un percorso liceale venga scambiato per propaganda»,

replica il dirigente del Quadri, Paolo Jacolino. Istituto che ora teme che le manifestazioni degenerino in violenza.

