Novax contro il coniglietto Bing: lo scontro del secolo. Roba da eclissare l’eroica battaglia tra il Patriota Q e il Presidente Mattarella (nella vulgata QAnon, vinta da Mattarella Agente 00Sergio che ha dominato il Pistola d’Oro).

Uno scontro leggendario, dove i “leoni”, i “guerrieri” e i lupi, evidentemente, si sentono assediati da Bing il Coniglietto.

Ma andiamo con ordine, e leggiamo l’edizione cartacea della testata “La Provincia di Lecco”.

Edizione nella quale scopriamo che una chat di Novax è stata resa edotta che in un cartone animato per bambini viene mostrato un coniglietto che si vaccina. Episodio peraltro in replica: su RaiPlay l’episodio in cui il Coniglietto Bing si vaccina e consiglia agli amichetti spaventati di fare lo stesso senza timori è presente da Dicembre 2020.

I Novax contro il coniglietto Bing: scontro finale

Spesso nelle chat compaiono termini bellicosi come “I Guerrieri”.

Spesso assistiamo a novax militanti che si descrivono con termini di ferocia, come Guerrieri, Leoni e Lupi pronti a sbranare, annientare e distruggere il gregge di “pecore”.

I Novax contro il coniglietto Bing sono stati decisamente più sottomessi.

Dov’è il Codacons? Inondiamoli di mail per dire basta a questo scempio su Rai YoYo

Riporta un messaggio ricalcato dalla testata, messaggio che apparentemente dimentica che anche il CODACONS è stato inserito tra i nemici dei novax per aver osato rivolgergli contro una provocazione.

Sembra un po’ strano quindi implorare il CODACONS (ente del quale, ricordiamo, i novax hanno chiesto chiusura e boicottaggio) per unirsi alla battaglia novax contro il coniglietto Bing.

Oltre l’occasionale invito alla violenza

Sfruttano l’ingenua curiosità del bambino finalizzandola ai loro scopi. Non si fermano davanti a nulla, vanno fucilati alla schiena.I bambini non sono merce

Che dimostra che i nostri guerrieri da tastiera sembrano aver imparato poco. C’è gente che ha avuto la DIGOS a casa per aver minacciato medici e politici.

Vale davvero la pena rischiare per il Coniglietto Bing?

