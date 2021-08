I novax assaltano la BBC, ma sbagliano indirizzo è solo un titolo possibile per questa notizia. L’altro potrebbe essere, citando il meme di Super Mario “Grazie Novax, ma la BBC è in un altro studio televisivo”.

La storia comincia come cominciano molte manifestazioni da noi: con un gruppo di novax che decidono di imitare l’uomo disperato descritto da Guareschi. Quello, per intenderci, che spacca tutti i termometri di casa perché il figlio moribondo ha la febbre altissima e si illude che senza misurarla sparirà.

Come da noi le manifestazioni novax e nopass hanno sovente ad oggetto giornalisti accusati di fare “terrorismo parlando della pandemia”, anche da loro un gruppo di novax deciso di partire all’attacco.

Matthew Thompson, giornalista della BBC, ha quindi potuto con gusto diffondere un video dove i novax assaltano la BBC, ma, come il mitico Mario dei videogiochi arrivano in ritardo. In ritardo di almeno otto anni.

Amazing. Antivax protestors storm Television Centre… which the BBC left in 2013. So they’re effectively storming the sets of Loose Women and the Graham Norton Show. https://t.co/Ff690fAOSx — Matthew Thompson (@mattuthompson) August 9, 2021

Gli studi televisivi dove sono arrivati per il loro assalto infatti ora appartengono a ITV, un canale televisivo in chiaro che ricorda la Rete4 dei nostri anni ’80.

Quella di telenovelas e programmi per massaie annoiate.

Trovandosi così, nella loro dura battaglia contro il “giornalista terrorista” a importunare programmi di gossip, moda e celebrità e programmi comici con ospiti e siparietti.

La responsabile del programma di gossip citato ha dichiarato alla stampa “Non sono sicura di cosa sperassero di ottenere i manifestanti. Del resto, avrebbero trovato solo me, Jane, Nadia e Penny di Loose Women, mentre stavamo facendo una trasmissione dedicata alla menopausa”.

Il seguito della manifestazione

Resisi conto di essere riusciti con la loro grande potenza a quasi rischiare di importunare una trasmissione di gossip che parlava di menopausa (infatti i novax non sono entrati negli studi), alcuni di loro si sono poi spostati alla reale sede della BBC.

Dove, vuoi per il numero di manifestanti persi per strada, vuoi perché l’effetto sorpresa era andato perso e la sicurezza era più stabile, la manifestazione è stata dimessa e facilmente contenuta.

Following the earlier storming of Television Centre in London, anti lockdown protestors marched to Broadcasting House, the headquarters of the BBC, where minor altercations between police protecting the premises and protestors broke out #londonprotest #antilockdown pic.twitter.com/u1smKa3ddf — Disorderly Britain (@DisorderBritain) August 9, 2021

La prossima volta raccomandiamo l’uso di Google Maps.

