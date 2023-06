I cacciatori di eventi avversi vorrebbero Jamie Foxx cieco e paralizzato, ma fortunatamente sono stati smentiti dai fatti. Perché, fortunatamente, per l’attore è andata molto meglio e conosciamo la dialettica dei “cacciatori del necrologio”.

Una triste branca dei “notutto” che ogni giorno ravanano tra necrologi e notizie di malori per ripubblicarle sui social, spesso volutamente aggravate, spargendo terrore verso il vaccino. A volte con risultati grotteschi, come quella volta che una composizione sui morti del 2022 è stata trasformata in “vittime del vaccino”, elenco che a dire del notutto che l’aveva ricondiviso avrebbe dovuto comprendere morti per attentati terroristici, morti per suicidio e personaggi di fantasia morti.

I notutto vogliono Jamie Foxx cieco e paralizzato, smentiti dai fatti

L’undici aprile, durante le riprese del film “Back in Action” Jamie Foxx subisce un malore. A stretto giro di posta arrivano le prime indiscrezioni notutto che vorrebbero l’attore fresco di vaccino (nonostante siamo nel 2023, quindi tecnicamente avrebbe avuto tre anni per vaccinarsi) e diventato immediatamente cieco e paralizzato a causa del “siero”.

Termine del tutto scorretto che i novax usano in modo derisivo quanto erroneo per evitare di essere bloccati sui social, segnalati al fact checking o per diffondere la falsa teoria per cui loro non sono davvero novax, ma a “favore del vero vaccino”.

Ovviamente altra nozione falsa, dato che il novax medio sarà pronto a scagliarsi contro ogni vaccinazione di ogni malattia, dal tetano alle malattie esantematiche, considerando invece prevenzione idonea bibitoni di antiparassitario e altri orrori.

Tornando a noi, il 13 maggio Jamie Foxx è stato dimesso dall’ospedale e, citando la figlia, è già tornato ad una moderata attività sportiva. Obiettivo impossibile se uno è “paralizzato e cieco”.

Mike Tyson dichiara che Foxx avrebbe avuto un ictus, risoltosi in modo favorevole. Non vi sono menzioni di eventuali vaccini, e la teoria novax per cui avrebbe subito un “coagulo di sangue a causa del vaccino” è stata riscontrata essere l’ennesima riedizione della famigerata fake news sul tema.

La teoria secondo cui i vaccini provocherebbero coaguli e altre anomali del sangue, del tutto superata dalla scienza.

Conclusione

La fake news novax per cui Jamie Foxx è rimasto cieco e paralizzato a causa del vaccino è stata smentita dalle sue condizioni di salute favorevoli.

