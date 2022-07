I medici impediscono il concerto di Roma a Damiano dei Maneskin: le cose non stanno così

Ci sono un po’ di chiarimenti da portare alla vostra attenzione, in merito ai medici che avrebbero impedito il concerto di Damiano dei Maneskin in programma tra pochi giorni a Roma. Come sempre, ogni notizia che investe il volto della band che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 fa notizia, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa con un altro articolo sul nostro sito. Premettiamo che l’evento sia in programma sabato 9 luglio, quando saranno attese circa 70mila persone presso il Circo Massimo.

I medici non vogliono impedire il concerto di Roma a Damiano dei Maneskin: tutti i chiarimenti del caso

Un grande show, atteso da tanto tempo dai fan della band, ma apparentemente a rischio dopo l’improvvisa impennata di contagi da Covid di cui tanto si parla in questa fase. Situazione da monitorare con grande attenzione, ma chi sta titolando che i medici intendano impedire il concerto a Damiano dei Maneskin, in bista dell’evento in programma a Roma questa settimana, sbaglia sapendo di sbagliare. Basta analizzare le dichiarazioni che arrivano dai dottori, andando oltre uscite estemporanee che non consentono di inquadrare al meglio la situazione.

Come riportato da altre fonti, in realtà i medici non intendono impedire il concerto di Roma a Damiano dei Maneskin sabato 9 luglio. Le cose non stanno così, come si percepisce in modo abbastanza chiaro dalle parole rese pubbliche da Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia. A suo dire, infatti, non è possibile impedire ai ragazzi di recarsi al Circo Massimo per un concerto tanto atteso.

Allo stesso tempo, però, vista la situazione che si è venuta a creare è stato chiesto a tutti di indossare la mascherina, in modo da limitare la diffusione del contagio. Insomma, indicazioni chiare dai medici, in vista di un evento molto delicato come il concerto di Damiano dei Maneskin insieme alla sua band a Roma.

