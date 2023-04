I 3 peggiori buongiorno ed auguri buon 1 maggio che ci avete segnalato per la Festa del lavoro

Non poteva certo mancare oggi un approfondimento a proposito delle segnalazioni che ci sono pervenute in questi anni, in merito ai peggiori buongiorno ed auguri buon 1 maggio, in occasione della Festa del lavoro. Come avvenuto in altre circostanze recenti, stando anche ai nostri articoli pubblicati in primavera, ogni appuntamento del genere fa emergere un certo analfabetismo funzionale di cui tutti faremmo volentieri a meno. Vediamo come stanno le cose e cosa sarebbe il caso di evitare su Facebook e WhatsApp.

Selezione dei peggiori buongiorno ed auguri buon 1 maggio: cosa ci avete segnalato per la Festa del lavoro

Provando a fare un riepilogo di quanto ci sia arrivato in posta in questi anni, effettivamente possiamo isolare almeno tre pessimi buongiorno ed auguri buon 1 maggio, con messaggi che puntualmente vengono inviati ad alcuni utenti in occasione della Festa del lavoro. Ad esempio, evitate nel modo più assoluto di ironizzare sul personale medico, in riferimento a coloro che da sempre “negano il Covid” e soprattuto l’approccio che è stato adottato in termini sanitari con la somministrazione del vaccino. In tanti, purtroppo, non danno il giusto valore a medici ed infermieri, che anche in Italia hanno dato il massimo in quei mesi difficili.

Ancora, tra i peggiori buongiorno ed auguri buon 1 maggio da non inviare per la Festa del lavoro abbiamo i riferimenti al reddito di cittadinanza. Già, perché una discreta percentuale di italiani ce l’ha tantissimo con chi ha usufruito di questa misura, al punto che il Paese è risultato e risulta spaccato sotto questo punto di vista.

Infine, per la Festa del Lavoro bisogna evitare buongiorno ed auguri buon 1 maggio su WhatsApp e Facebook la solita ironia che spesso si registra sui social per gli insegnanti e più in generale nei confronti dei dipendenti pubblici. I luoghi comuni sulla loro scarsa propensione nell’impegnarsi sul posto di lavoro non tramontano mai.

