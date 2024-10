I 10 peggiori nuovi arrivi in Premier League: delusioni ed occasioni per la Juventus a gennaio

Si continua a parlare, in questi giorni, dei dieci peggiori nuovi arrivi in Premier League, al punto da poter facilmente individuare in questo momento della stagione delusioni ed occasioni per la Juventus a gennaio. I bianconeri, complici alcuni infortuni e carenze della rosa, saranno molto attivi nei prossimi mesi. Magari monitorando il nome di Zirkzee.

Individuati i 10 peggiori nuovi arrivi in Premier League: delusioni ed opportunità per la Juventus durante la sessione di gennaio

La classifica dei peggiori nuovi arrivi in Premier League può essere riepilogata come segue, notando prima di ogni altra cosa che anche quest’anno il Manchester United pare aver toppato la sua campagna acquisti:

1.Matthijs de Ligt: acquisto deciso in estate dal Manchester United;

2.Joao Felix: acquisto deciso in estate dal Chelsea;

3.Eddie Nketiah: acquisto deciso in estate dal Crystal Palace;

4.Joshua Zirkzee: acquisto deciso in estate dal Manchester United;

5.Kalvin Phillips: acquisto deciso in estate dal Ipswich Town;

6.Kiernan Dewsbury-Hall: acquisto deciso in estate dal Chelsea;

7.Niclas Fullkrug: acquisto deciso in estate dal West Ham;

8.James Ward-Prowse: acquisto deciso in estate dal Nottingham Forest;

9.Ben Brereton: acquisto deciso in estate dal Southampton;

10.Sander Berge: acquisto deciso in estate dal Fulham.

La storia recente del calcio italiano, a conti fatti, ci dice che tra i dieci peggiori nuovi arrivi in Premier League, ci siano non solo delusioni, ma anche occasioni per la nostra Serie A nel corso della sessione di calciomercato prevista a gennaio. Così facendo, si possono individuare giocatori e società scontente dell’investimento fatto pochi mesi fa, al punto da indurre determinate pedine a salvare la stagione nella seconda metà dell’annata. In un contesto simile, dunque, si creano occasioni di mercato.

Chiaramente, un nome caldo è quello di Zirkzee, soprattutto in ottica Juventus, alla luce dei numerosi e forse imprevisti problemi fisici di Milik. I bianconeri non possono pensare di andare avanti con il solo Vlahovic per il resto della stagione, al punto da iniziare a valutare il nome dell’ex Bologna. Più difficile, invece, che si possa decidere di sondare il Crystal Palace per Nketiah.

