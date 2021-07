How To Take Over The World: il cartoon di propaganda degli anni ’30 è un falso

Vi ricordate quel cartoon di propaganda che ha fatto tremareh i poteri forti? Ne avevamo parlato in un articolo del 29 giugno e lo avevamo inserito nella categoria Nessuna Fonte. Il cartoon mostrava una ripresa verso uno schermo che trasmetteva un brevissimo film di animazione costellato di messaggi con riferimenti ai vaccini che “uccidono gli anziani” con la scusa di una “influenza armata”.

“This is their plan“, riportava l’ultimo testo. “Questo è il loro piano”, il tutto in un cartoon anni ’30 che nessuno, fino alla comparsa di questo video nel mese di giugno, avrebbe conosciuto se non grazie ai grandi rivelatori del webbe. Avevamo etichettato il video come Nessuna Fonte in quanto un video così importante, che dagli anni ’30 avrebbe rivelato l’esistenza di un grande piano per sterminare il popolo con un’influenza e i vaccini, non aveva riscontri.

Il contributo di un nostro lettore

Ivo Ronzoni, questo il suo nome che riportiamo per sua gentile concessione, ha risolto l’enigma. Ivo ci fa notare che ciò che vediamo è semplicemente un collage riadattato, un insieme di frammenti da altri cartoon esistenti e tutti firmati da Betty Boop, Braccio di Ferro e Koko il Clown. Oggi possiamo aggiornarvi sull’autenticità di questo filmato grazie al contributo di un lettore., questo il suo nome che riportiamo per sua gentile concessione, ha risolto l’enigma. Ivo ci fa notare che ciò che vediamo è semplicemente un, un insieme di frammenti da altri cartoon esistenti e tutti firmati da Max Fleischer , lo stesso ideatore di personaggi come

(1934), When My Ships Comes In (1934) e Swing You Sinners (1930). Il nostro lettore ha anche montato e caricato un video su YouTube per dimostrare l’inattendibilità di How To Take Over The World. Più precisamente, si tratta di 3 cartoon: Red Hot Mamma . Il nostro lettore ha anche montato e caricato un video su YouTube per dimostrare l’inattendibilità di How To Take Over The World.

non è un film di animazione degli anni ’30 ma è stato creato appositamente per spingere teorie complottiste sulla pandemia del Covid-19. Di questo video si è occupata anche la redazione di Snopes in un articolo del 16 luglio. Il cartoon How To Take Over The World, dunque,ma è stato creato appositamente per spingere teorie complottiste sulla pandemia del Covid-19.

