Hollywood Walk Of Fame, chi fu la prima celebrità a ricevere la stella

Nelle ultime ore l’Italia ha festeggiato la stella assegnata a Giancarlo Giannini nella prestigiosa Hollywood Walk Of Fame, un riconoscimento che l’attore ha accolto non senza amarezza.

Giannini, infatti, ha commentato: “Sono molto felice: questa stella da oggi splenderà nel cielo. Ringrazio Hollywood, dove sono molto amato, forse più che in Italia“. Tutti abbiamo visto le foto che mostrano l’attore e doppiatore fiero mentre indica la sua stella nella prestigiosa camminata di Hollywood, ma chi fu la prima star a ricevere l’onorificenza?

La Hollywood Walk Of Fame

Come riportato sul sito ufficiale, l’idea di istituire una Walk Of Fame fu di EM Stuart, che nel 1953 era Presidente della Camera di Commercio di Hollywood. In un comunicato stampa redatto alla Camera, Stuart propose la Walk per “mantenere la gloria di una comunità il cui nome significa glamour e divertimento nei quattro angoli del mondo”.

Quindi Stuart istituì un comitato per sviluppare l’idea nel concreto e si affidò allo studio di architettura Periera & Luckman per la progettazione della caratteristica stella. Nel 1957 furono presentati i primi 1550 nomi delle celebrità che avrebbero ottenuto un posto d’onore nella futura Walk Of Fame, un elenco che includeva anche Walt Disney.

Chi fu la prima star nella Walk Of Fame?

Il dettaglio curioso della storia della Walk Of Fame è che non è possibile stabilire quale sia stata la star a ricevere la prima stella sulla popolare camminata. Il motivo non è un mistero, perché l’8 febbraio 1960 furono installate le prime 8 stelle dedicate ad altrettante star, e tutte nello stesso giorno, senza cerimonie individuali.

Nonostante ciò nacque il mito di Joanne Woodward, che secondo infondati passaparola sarebbe stata la prima a ricevere la stella sulla Walk Of Fame. In realtà Woodward è ricordata per essere stata la prima celebrità a posare per i fotografi insieme alla sua stella.

