Hoara Borselli lavorava per un gelato, l’ex compagna di scuola smentisce: “Faceva concorsi”

Cresce la polemica attorno alle dichiarazioni su Twitter di Hoara Borselli, diventata famosa per aver condotto alcune trasmissioni televisive, mentre ora è una penna di Libero. Riprendendo implicitamente una polemica innescata da Flavio Briatore alcuni mesi fa, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, la giornalista ha fatto sapere a tutti che da ragazzina, in estate, ha lavorato in un bar. A quali condizioni? Ricevendo a fine giornata un gelato e al più le patatine.

Da Hoara Borselli che lavorava per un gelato alla risposta della sua compagna di classe

Uscita, quella di Hoara Borselli, che ha spaccato l’opinione pubblica. Già, perché la giornalista non si è limitata a riportare un’esperienza di vita, ma ha anche aggiunto che oggi manchi questo ai giovani, essendo loro troppo poco inclini al sacrificio. Proprio questo passaggio ha innescato una serie di commenti negativi nei suoi confronti, da parte di coloro che non ci stanno ad essere sfruttati in un momento storico del genere.

Tante le considerazioni da fare, a maggior ragione dopo che su Facebook è apparso il commento di una donna che afferma di essere stata compagna di classe della stessa Hoara Borselli. Asserisce che abbia iniziato con concorsi e programmi tv, smentendo la storia del lavoro al bar ottenendo in cambio poco o nulla. Allo stato attuale, non sappiamo se l’utente sia stata effettivamente una sua compagna di classe, se dica la verità e soprattutto se fosse messa a conoscenza del lavoro della sua giovane amica.

Insomma, tanti punti di domanda, ma è chiaro che la risposta al post originale di Hoara Borselli sappia di blastata e tanto basta agli utenti per maturare delle certezze su come siano andate le cose a suo tempo. Per ora, dal nostro punto di vista, si tratta di “versioni a confronto“, viste le motivazioni elencata in precedenza.

