Davvero Adolf Hitler inventò il microfono e le autostrade? La teoria non arriva da un utente Facebook a caso, ma è stata esposta da Kanye West dallo studio di Infowars, ospite di Alex Jones.

Nel suo panegirico al Führer, Ye lo ha dipinto come un personaggio storico che “ha fatto anche cose buone” e che avrebbe inventato il microfono e le autostrade. Alex Jones, imbarazzato, ha tentato di contraddirlo ma il messaggio lanciato da Ye si è diffuso in rete nel tipico andamento dei video virali.

Tuttavia, oltre all’elogio al padre del nazionalsocialismo, è necessario fare chiarezza sulla nascita del microfono e delle autostrade.

Cos’ha detto Kanye West

Di seguito, la frase incriminata:

Jones: Tu non sei un nazista. Non meriti di essere chiamato così e demonizzato. Ye: […] Quest’uomo (Hitler, ndr) ha inventato le autostrade, ha inventato lo stesso microfono che uso come musicista, non puoi dire ad alta voce che questa persona abbia mai fatto qualcosa di buono e io ho chiuso con quello. Ho finito con le classifiche. Ogni essere umano ha qualcosa di valore che ha portato in tavola. Soprattutto Hitler.

Adolf Hitler inventò il microfono?

No. Adolf Hitler non inventò il microfono. Senza scomodare il fisico Robert Hooke che nel 1665 scoprì che due bicchieri (o tazze) collegate da un filo teso possono trasmettere il suono tra due interlocutori anche a una certa distanza.

La sua scoperta è oggi ricordata come lover’s telephone o thin cup phone. Piuttosto, il primo microfono viene attribuito a Emile Berliner e Thomas Edison nel 1876. Due anni dopo, nel 1878, David E. Hughes creò indipendentemente il primo microfono in carbonio, il cui brevetto fu acquistato da Alexander Graham Bell nello stesso anno.

Adolf Hitler nacque nel 1889, più di 10 anni dopo rispetto alle invenzioni di Berliner, Edison e Hughes. Ancora, nel 1892 (Hitler aveva appena 3 anni) la Corte Suprema degli Stati Uniti assegnò ufficialmente a Thomas Edison la proprietà del primo microfono a carbonio.

Attribuire a Hitler la scoperta del microfono è un doppio errore: il primo è dovuto a ciò che abbiamo appena riportato, il secondo per via del microfono Neumann. Quest’ultimo fu certamente progettato negli anni in cui Hitler era al potere, e lo stesso dittatore ne fece ampio uso al punto che il microfono a bottiglia fu spesso chiamato Hitlerflasche.

Quando parliamo di microfono Neumann, tuttavia, dobbiamo parlare più che altro di modello Neumann in quanto il suo inventore, Georg Neumann, quando nel 1928 mise in commercio il suo CMV3, usò le tecnologie pre-esistenti.

Adolf Hitler inventò le autostrade?

No, nemmeno questo. Hitler divenne Cancelliere nel 1933, ma le prime autostrade erano comparse almeno 10 anni prima.

Parliamo del circuito Avus (Automobil Verkehrs und Übungs-Straße), vicino Berlino, nonché il primo regolato da un pedaggio e riservato ai soli veicoli a motore. Era il 1921.

Tuttavia, per quanto riguarda la prima autostrada realizzata in Europa con il preciso scopo di collegare due città ci si deve spostare in Italia. Nel 1921 Piero Puricelli, stesso progettista dell’Autodromo di Monza, fondò la Società Anonima Autostrade per realizzare l’Autostrada dei Laghi in grado di collegare Milano-Varese-Como..

Se ci spostiamo nel Nuovo Continente, invece, dobbiamo fare diversi passi a ritroso. Come ricostruiscono i colleghi di LeadStories, negli Stati Uniti la prima autostrada fu costruita tra il 1811 e il 1834. Si trattava della National Road, che sorgeva sull’antica Braddock Road voluta da George Washington. La National Road era lunga 820 miglia e passava attraverso Illinois, Indiana, Maryland, Ohio, Pennsylvania e West Virginia.

Quindi?

Dopo le affermazioni di Kanye West su Hitler è naturale porsi delle domande: Adolf Hitler non inventò il microfono e tanto meno le autostrade.

