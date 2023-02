Hanno trasformato Katia Serra nella compagna di Roberta Bruzzone senza alcun motivo

Parlare di bufala sarebbe fin troppo facile, ma nel caso di Katia Serra trasformata nella compagna di Roberta Bruzzone siamo andati pure oltre. Già, perché trasformare due donne, che a quanto pare vivono in modo indipendente le rispettive vite, in una coppia virtuale ha davvero dell’assurdo. Poco importa se in passato ci siamo già soffermati su entrambe, provando a chiarire a tutti alcuni aspetti della loro vita privata tramite un altro articolo.

Etichettano Katia Serra compagna compagna di Roberta Bruzzone senza alcuna fonte autorevole

Questa volta non c’è neanche il sentore che la notizia possa essere vera, ragion per cui proprio non si capisce il motivo per il quale trasformare Katia Serra nella compagna di Roberta Bruzzone. Anzi, come riportano diverse fonti sul web, quest’ultima si è sposata una seconda volta, sei anni fa, con il funzionario di Polizia Massimo Marino. Non ha avuto figli né con il primo, né con il secondo marito, ma al contempo non ci sono fonti o segnali coi quali possiamo mettere in discussione la solità del secondo matrimonio.

Di Katia Serra e della sua vita privata sappiamo ancora meno. Diventata famosa non tanto per la sua carriera da calciatrice, quanto per aver commentato la finale degli Europei di calcio 2021 tra Italia ed Inghilterra. alla luce del tampone positivo di Rimedio e Di Gennaio, da quel momento si sono perse quasi del tutto le sue tracce. La 49enne è stata sempre molto riservata sul tema, anche sui suoi canali social, ragion per cui non ha senso emettere sentenze sulle sue preferenze.

Se uno più uno fa due, ad oggi non c’è il minimo presupposto per affermare che Katia Serra sia la compagna di Roberta Bruzzone, al netto del fatto che le due donne abbiano la stessa età. Nessuno scatto rubato, nessun post sui social ambiguo. Nulla di nulla.

