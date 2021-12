Hanno sperperato 100 euro i NoVax per ottenere green pass con finti vaccini: fermate 3 persone

Ammonta a circa 100 euro il costo di un green pass falso ottenuto tramite finto vaccino. Una truffa che rischia di finire male non solo per le tre persone che hanno materializzato il tutto, ma anche per coloro che hanno cercato di prendersi gioco dello Stato, sfruttando la situazione ricorrendo ad un esborso economico. Una vicenda che ricorda a grandi linee quanto avvenuto durante il mese di agosto, subito dopo l’introduzione della certificazione verde, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato a suo tempo.

Esborso inutile di 100 euro per i NoVax che hanno richiesto green pass falsi

La vicenda è stata ripresa da diverse fonti locali, che hanno approfondito questa triste storia che arriva da Palermo, mentre alcuni dettagli extra li ha forniti il Corriere dello Sport. In particolare, si parla tre persone in stato di fermo per aver messo in piedi la truffa dei falsi vaccini ai NoVax a Palermo. I fermati secondo quanto riportato dalle principali testate che si sono occupate della vicenda, sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax e sotto la luce dei riflettori per alcune manifestazioni nazionali, oltre Giuseppe Tomasino.

A chiudere il cerchio troviamo Anna Maria Lo Brano, un’infermiera che lavora all’ospedale Civico. Sono tutti indagati per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto pubblico e peculato. Il piano è venuto a galla dopo aver pedinato la donna, la quale svuotava il contenuto del siero in una garza, in modo da effettuare una semplice puntura senza la cosiddetta “inoculazione”. Tanto per restare nel gergo dei NoVax.

Si tratta di persone che hanno speso non meno di 100 euro da passare agli indagati, affinché potesse materializzarsi la truffa dei green pass tramite falsi vaccini. Una storia, questa, che potrebbe avere conseguenze anche per il “cliente finale”, il quale di suo ha già perso dei soldi, visto che i green pass in questione sono stati annullati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.