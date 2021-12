“Hanno sospeso Fuori dal coro e Mario Giordano”: ignorano ancora il suo chiarimento

Sono trascorse due settimane dall’annuncio in diretta da parte del diretto interessato, ma in queste ore qualcuno ancora persevera nel dire che hanno sospeso Fuori dal coro e Mario Giordano. Alla luce delle richieste che ci sono pervenute in giornata, siamo costretti a ribadire quanto riportato circa sette giorni fa attraverso un altro articolo, visto che da parte di Mediaset non è pervenuta alcuna comunicazione al tanto discusso giornalista. Un break annunciato, che evidentemente non convince i complottisti qui in Italia.

Non hanno sospeso Fuori dal coro e Mario Giordano

Occorre ribadirlo con grande forza. Non hanno sospeso Fuori dal coro e Mario Giordano, nonostante qualcuno si ostini ad affermare il contrario. Una convinzione dalla quale si fa fatica a tornare indietro, al netto del fatto che lo stesso conduttore abbia annunciato in diretta tv su Rete 4 che la trasmissione sarebbe tornata regolarmente al proprio posto a partire dal prossimo 11 gennaio. Insomma, nessun bavaglio e nessuna intenzione di mettere a tacere un giornalista che in questi mesi è stato accusato spesso e volentieri di strizzare l’occhio ai NoVax.

Provando a smentire nuovamente le voci di queste ore, possiamo ricondividere quanto affermato dal diretto interessato anche sui social, visto che l’ipotesi su Fuori dal coro sospeso insieme a Mario Giordano è stata smentita proprio da quest’ultimo tramite un post su Twitter. Dopo le vacanze natalizie, infatti, potrete seguire nuovamente il discusso programma in onda tutti i martedì sera su Rete 4. Tanto dovrebbe bastare per mettere la parole fine alla polemiche.

Insomma, mettiamo fine alle polemiche sollevate da tutti coloro secondo cui hanno sospeso Fuori dal coro e Mario Giordano, perché la notizia non ha alcun fondamento. Come sempre, Rete 4 manda in vacanza queste trasmissioni durante il periodo natalizio e così è stato anche nel 2021, prima che il palinsesto si normalizzi durante la prima metà di gennaio.

