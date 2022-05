Hacker attaccano portale Ferrovie.it: grama figura di chi cercava Ferrovie dello Stato Italiane

Hacker attaccano portale Ferrovie.it: e sarebbe compatibile con la campagna degli hacker russi contro i portali legati a servizi delle nazioni ostili.

Parliamo proprio di Killnet, il gruppo di “hacker russi” che più che il “braccio armato del Cremlino” rappresentano il volto rapace del Nazionalismo Russo Post-Sovietico. Un gruppo che dal linguaggio traduce un entusiasmo giovanile e feroce. Comunicati a base di server “ammazzati”, “Supremi comandanti” che ordinano “la guerra” ad un occidente immaginato come onnipotenti nazisti ostili che “odiano la Russia”.

Il risultato di una martellante propaganda televisiva e mediatica Russa nella quale gli Occidentali sono visti come una sorta di incarnazione satanica-Hollywoodiana da esorcizzare. Anche a costo di far ardere l’intero popolo Russo tra le devastanti fiamme di un Olocausto Nucleare che annienti la razza umana tutta, portando i Russi nel “Paradiso dei buoni” e i decadenti Occidentali alla cessazione dell’esistenza stessa.

Loro sono i buoni, e noi siamo i cattivi. Loro quindi possono “annientare, uccidere, distruggere” i “server dei cattivi” e la loro azione è una sorta di catartica vendetta verso un Occidente crudele e ostile che gli nega la grandezza.

L’odio puro e distillato, che spesso rende ciechi. E un nemico accecato dell’odio sovente inciampa. E quando lo fa, lo fa in modo ridicolo e grottesco.

Entra ora in scena il portale “Ferrovie.it”. Portale legato al mondo delle Ferrovie, nel senso che vende libri e modellini.

È bastato però il dominio e la vaga assonanza col nome “Ferrovie dello Stato” a suscitare le attenzioni dei nostri amici hacker.

La risposta è stata sferzante.

Ebbene sì, qualcosa è andato storto!

Ecco cosa succede quando decidi di fare l’hacker e chiedi aiuto ammiocuggino informatico: il sito internet di informazione Ferrovie.it viene scambiato per il sito istituzionale del Gruppo Ferrovie dello Stato…

Per alcuni giorni Ferrovie.it è stato sotto attacco Ddos (i più esperti sapranno di cosa parliamo), bloccando il server e rendendo impossibile l’accesso al portale, allo shop ed al forum.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere! Siete stati in tantissimi a scriverci su Whatsapp, Messenger, Email e telefonate chiedendo cosa fosse successo a Ferrovie.it e testimoniando la vicinanza in questi giorni di black out, augurando al tempo stesso un veloce ritorno on line.

Da ieri sera sembra essere tornato tutto alla normalità e per ringraziarvi della vicinanza vi offriamo uno sconto FOLle del 10% fino alle 24 di oggi su tutti gli articoli di editoria (tranne usato) presenti nel nostro shop.ferrovie.it usando il codice HACKER10 valido esclusivamente per ordini on line.

E dopo tanto tribolare, finalmente un po’ di riposo in spiaggia rigorosamente vista ferrovia!

Grazie a tutti.