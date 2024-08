Ci segnalano i nostri contatti una “condivisione per sinistrati” su X che dichiara che gli uomini vanno dall’urologo mentre le donne dal ginecologo: in realtà le donne vanno dall’urologo esattamente come dagli uomini, e c’è anche dell’altro che stupirà molto chi legge questo articolo.

In realtà l’autore sembra confondere ginecologo con urologo, ma anche così dovrebbe sapere che il ginecologo è spesso essenziale per questioni legate a terapie di coppia e problemi che sulla coppia si riflettono, come fertilità e sessualità, dato ricordato ad esempio dalla d.ssa Alessandra Graziottin, direttrice del Centro di ginecologia e sessuologia medica e dal Dottor Salvo Di Grazia, ginecologo, divulgatore e saggista.

Guardate, anche le donne vanno dall’urologo (e c’è dell’altro)

Sorprenderà, ma non troppo spero, sapere che le donne dispongono di un apparato urinario, la cui funzione essenziale, come per l’uomo, è la produzione e l’eliminazione dell’urina.

Il post rianima la sterile riproposizione della diatriba delle bufale “not a dude” (varie foto di donne in costume, spesso coinvolte nella questione contro la loro volontà espressa, con la scritta “not a dude” malamente photoshoppata sul pube) e dell’altrettanto lunare e grottesca serie di bufale su Imane Khelif, campionessa di pugilato algerina falsamente accusata di essere “un uomo con genitali maschili” o “un transessuale” sulla base di veline di una associazione dimostratasi affine al Cremlino e in opposizione al CIO.

Come anticipato, anche volendo ammettere l’enorme errore sull’errore e sostituendo “urologo” con “andrologo”, scopriremmo che la professionalità del ginecologo è essenziale per affrontare problemi di coppia legati a sessualità e fertilità.

Nella sala d’aspetto di un ginecologo potremo trovare quindi come è logico che sia entrambi i partner, avendo quindi in questo post più tipi di disinformazione e tutti assieme.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.