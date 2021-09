“Non imporrò mai il vile lasciapassare”, questo il messaggio categorico del direttore di un Istituto che sta circolando su Telegram e WhatsApp per comunicare che nella sua scuola privata il green pass non sarà richiesto in quanto, proprio in quanto scuola privata, il Governo non potrebbe imporre la normativa. Il testo sta avendo un certo successo tra i contrari al green pass, ma si scontra con quanto riportato sul DPCM del 6 agosto 2021. Andiamo con ordine.

All’interno della scuola non ho mai permesso discriminazioni né di razza, né di religione o di orientamento sessuale. Men che meno lo farò ora per un assurdo e completamente ingiusto lasciapassare.

Sono ******* *******, direttore dell’Istituto ******** di ******. La mia è una sucola privata ed è proprio per questo che non imporrò mai il vile lasciapassare.

Il messaggio è autentico, ed è riportato dalle testate locali e nazionali. Già nei primi giorni di agosto il direttore si era esposto contro il governo per sostenere l’importanza della didattica in presenza. Con il messaggio in circolazione in questi giorni, tuttavia, il professore alza l’asticella della sua protesta contro l’obbligo del green pass nelle scuole.

Di lui parla un articolo del Gazzettino disponibile solamente per gli abbonati, ma troviamo un riscontro anche su Telenovo il 1° settembre. Il notiziario locale riporta che nei primi giorni di settembre il messaggio del direttore era diverso, più articolato, con riferimenti all’art. 32 della Costituzione e la frase: “Questa è una scuola privata, il Ministero della pubblica istruzione non può imporre il Pass”.

Tuttavia, la stessa redazione di Telenovo ricorda che “la legge però è molto chiara e non fa alcuna differenza tra scuole private, statali e paritarie“, ed è proprio così.

Le dichiarazioni del direttore dell’Istituto, tuttavia, cozzano con quanto riportato nel DPCM 111/2021 del 6 agosto. All’art.1 comma 2, infatti, leggiamo che le “misure urgenti” si applicano “in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”, mentre nel comma 1 dell’art. 9-ter leggiamo:

Per fare ancora più chiarezza il MIUR ha emanato una nota tecnica pubblicata il 13 agosto 2021. All’art.1 è riportato quanto segue:

1) A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021

Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1, comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, …”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.

In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.