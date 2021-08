Green pass: Festa di matrimonio, 40 vaccinati, 40 POSITIVI. Succede a Reggio Calabria.

Il fatto che decine di vi stiamo segnalando a bufale questo screen-articolo del “Sole” 24 ore a sorridere e piangere allo stesso tempo, infatti credo che buona parte delle segnalazioni siano di persone che abbiano compreso l’articolo bufala di questa nuova testata che mira a prendere in giro i novax che lo stanno condividendo.

L’articolo del “sole” 24 ore dei 40 vaccinati e contagiati al matrimonio in Calabria, ma è uno screen falso da non confondere con le altre notizie reali che stanno girando.

Vorrei portare la vostra attenzione al titolo della testata che non è Sole 24 oRE, ma SONNO e infatti non si tratta del famoso giornale, in passato ci sono stati tanti giornali come giomale e il fattoquotidaino. Una notizia VERA sta girando su varie testate, ma non va confusa con il falso screen che sta circolando su whatsapp

