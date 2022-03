Il superamento delle restrizioni pandemiche continua la sua scaletta, e dal primo aprile possono tornare gli insegnanti novax, ma senza insegnare.

Avevamo già parlato dell’esistenza di una scaletta in corso con graduale allentamento delle prescrizioni pandemiche. Graduale, ma con un occhio avevamo detto ad eventuali recrudescenze. Cosa che a sua volta non potrà tenere conto della recente risalita dei contagi che fa temere la quinta ondata.

Comunque, il passaggio dall’emergenza alla convivenza è in atto. E tra gli effetti collaterali, dal primo aprile possono tornare gli insegnanti novax, ma senza insegnare.

Resta fermo e inalterato l’obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, ma dal primo Aprile la vaccinazione diventerà requisito per l’insegnamento.



Green Pass: Dal primo aprile possono tornare gli insegnanti novax, ma senza insegnare

Ci sono dunque una lunga sfilza di “se” spiegabili con la semplice applicazione del diritto del lavoro.

Come abbiamo avuto modo di vedere in passato, la vaccinazione è, in diverse mansioni, entrata tra i motivi di idoneità (riportammo un parere in passato).

Agli inizi della vicenda si ventilò l’ipotesi di licenziamenti, ma la scelta decisa dal governo passa dalla sospensione al demansionamento.

In questo caso si passa dalla prima alla seconda. Nella prima ipotesi, come visto in passato si prende atto che in assenza di idoneità il lavoratore non può effettuare la sua mansione e si interrompe temporanamente il “sinallagma”.

Se il lavoro è “qualcosa che facciamo per avere in cambio del danaro”, sostanzialmente viene detto che se tu non fai quel qualcosa, non è corretto che il datore di lavoro ti dia quel danaro. Comunque, sospensione non è licenziamento e una volta vaccinato tornerai a lavorare per il profitto.

Nel secondo passo, da Aprile, si arriva al demansionamento. Ovvero, proprio perché lo stipendio è quel qualcosa che ottieni per aver lavorato, ti viene detto che comunque non puoi lavorare a contatto coi bambini (per ragione di età non vaccinabili o non ancora vaccinati e a contatto coi nonni e altri anziani o fragili) ma se vieni assegnato ad altra mansione, anche inferiore, potrai ricevere lo stesso stipendio che avevi prima.

Il che significa ad esempio incarichi di segreteria, o altro personale non-docente. Qualsiasi cosa, che non sia a contatto coi bambini.

Ci sono una serie di “se”, ovviamente.

Se una mansione può essere trovata, ad esempio. Dato che la norma disciplina il fatto che in caso di sospensione o utilizzo in altra mansione l’ottemperanza dell’obbligo ricostuirà il tuo diritto a rientrare nella mansione “sospesa”.

Ma ovviamente nessuna norma può imporre ad una scuola di licenziare bidelli, segretari e assistenti per “farti posto”.

Se è possibile trovare nell’istituto un’altra mansione bene. Altrimenti si torna alla sospensione, che in questo caso non comporterà obbligo retributivo.

