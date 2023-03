Grafene nel Gardasil contro il papilloma: i novax tornano alle basi. Gettano cioè la pretesa di essere solo contro il “falso vaccino COVID” e tornano alla loro essenza. Quella di essere indiscriminatamente contro tutti i vaccini senza alcuna differenza.

Abbiamo visto ritornare le bufale sulle presunte “cure per l’autismo”, malattia che i novax “vintage” hanno sempre attribuito ai vaccini pediatrici e i novax che, esaurita la bolla dei vaccini COVID, hanno ricominciato a scagliarsi contro le vaccinazioni di ogni tipo, comprese quelle veterinarie.

Quanto appreso sulle bufale dei novax sul vaccino AntiCOVID è tornato quindi alle radici potenziato: ora il grafene, spauracchio dei “noCOVID” si spande come fake news sugli altri vaccini.

Grafene nel Gardasil contro il papilloma: novax tornano alle basi

La struttura è infatti la stessa che abbiamo visto in un precedente articolo: la persona ritratta nel video viene mostrata osservare il contenuto di una fiala di Gardasil, vaccino contro il Papillomavirus dalla grande importanza, con un microscopio gravemente inadeguato per lo scopo.

Ancora una volta un banale microscopio ottico con staffa per collegarlo al cellulare, solitamente usato per educare i giovani alla scienza, viene impiegato per cercare “linee e macchie” che nell’intenzione del narratore dovrebbero essere il grafene.

Semplicemente tale strumento non ha la capacità di ingrandimento necessaria per mettere a fuoco e ingrandire una molecola di grafene.

Il Grafene, il materiale più sottile al mondo richiede infatti strumenti di precisione superiore: quei segni sono semplicemente macchie di polvere e graffi, nonché le inevitabili aberrazioni dovute al fatto di usare come strumento di visualizzazione una banalissima fotocamera da smartphone.

Peraltro una ipotetica sostanza contenente ossido di Grafene dovrebbe essere marroncina: il Gardasil, come visibile nel video e riscontrabile dal foglietto illustrativo ha un colore bianco opalescente dopo l’agitazione, limpido con precipitato bianco prima.

Sempre dal foglietto illustrativo possiamo leggerne gli ingredienti: proteine non infettive altamente purificate per ciascun tipo di Papillomavirus

Umano (6, 11, 16 e 18), alluminio idrossifosfato solfato amorfo come adiuvante consentito per uso umano, sodio cloruro, istidina, polisorbato 80, borace, acqua per preparazioni iniettabili.

Non vi è traccia di grafene: cosa che, dato il costo della sostanza, renderebbe il Gardasil un medicinale costosissimo e raro, inutilizzabile perché i sistemi sanitari non potrebbero permetterselo.

Conclusione

Non vi è Grafene nel Gardasil contro il papilloma: si tratta dell’ennesima bufala novax.

Bufala peraltro pericolosa, essendo il Papillomavirus tra le cause del tumore alla cervice uterina.

