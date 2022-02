Uno spettro si aggira per i profili dei complottisti, e sono gli strani bancomat da Bruxelles con il QR Code.

Che, fact checking in breve, sono semplicemente pompe di benzina che usano i QR Code per gestire rimborsi e carte sconto.

Che ovvimente non c’entra niente con il QR Code, ma come per le casalinghe dagli anni ’80 ogni videogioco è diventato “un Nintendo”, succede che per osmotica magia ogni QR Code, fosse anche il codice sulla scatola di una merendina, diventa “un green pass voluto dell’Europa per toglierci i diritti”.

O altri complottismi del genere.

Possiamo quindi passare al fact checking esteso.

Gli strani bancomat da Bruxelles che non sono prototipi, né riguardano il Green Pass…

Entrando nella tana del bianconiglio di profili novax e mattoncini, ritroviamo lo stesso tweet, ripetuto fino al parossismo.

La foto di un bancomat, e orde di utenti che spergiurano che si tratti di strani bancomat da Bruxelles che sono prototipi voluti dall’Europa per vincolare l’accesso al contante a chi ha il Green Pass.

Cosa che abbiamo visto essere oggetto di una fake news passata, nata da una semplice provocazione “per assurdo” politica.

Ora, potremmo chiederci come mai a Bruxelles abbiano consentito a complottisti a caso di accedere, fotografare e pubblicare dei pericolosi e misteriosi prototipi, svelando al pubblico un nefando piano anziché sequestrare i cellulari per impedire la rivelazione di tale segreto.

Ma la spiegazione è che semplicemente il mistero non esiste.

Tra le varie ricondivisioni, abbiamo notato qualcuno che sembrava essersi confuso e parlava di “pompe di Benzina”.

Ciò ci ha consentito di rintracciare almeno un operatore del settore carburanti che usa pompe di benzina di quell’esatto modello.

Nonché l’esatta foto del presunto “prototipo” che è stata tagliata e diffusa sui social, presa da una pompa ENI il 4 Marzo del 2021.

Perché di simili ne ha viste chiunque abbia fatto benzina al self service.

Il QR Code ovviamente non serve per il Green Pass, ma serve per leggere tessere sconto e scontrini con rimborsi, conteggiandoli automaticamente sul totale carburante.

Chi non ha speso l’ultimo decennio murato vivo in casa sa bene che i QR Code sono una tecnologia diffusa e utilizzata ancora prima del Green Pass.

È possibile prenotare il proprio posto in coda in Posta mediante QR Code, è dal duemilaquindici che si parla di QR Code usati come alternativa ai codici PIN, per prelevare biglietti della metropolitana, per accedere a siti con SPID e usare carte sconto su treni e altri mezzi di trasporto.

I novax e nopass hanno scoperto il QR Code solo ora: e come in tutte le branche del complottismo, ormai lo vedono ovunque.

