Gli Stati Uniti hanno inventato gli UFO?

Se avevate una mezza idea di organizzare un raid all’Area 51 per intascarvi il corpo di qualche alieno, pensateci due volte perchè potreste non trovarci nulla.

Un’inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che negli scorsi decenni il dipartimento di difesa degli Stati Uniti ha messo in giro notizie false circa il ritrovamento di presunti UFO allo scopo di distogliere l’attenzione da progetti segreti per lo sviluppo di nuove armi, fornendo prove concrete a voci che giravano da parecchio tempo

L’inchiesta poggia su decine di interviste a funzionari e persone coinvolte a vari livelli, con tanto di documenti, eMail e registrazioni e fa seguito ad un’analisi iniziata lo scorso anno in cui diversi esperti del pentagono hanno debunkato centinaia di segnalazioni fornendo una spiegazione circa cosa fossero e perchè non si trattasse di UFO ma di uccelli, droni o riflessi causati dai satelliti di Starlink.

Dall’inchiesta – di cui dovrebbero ancora uscire altre “puntate” – sta emergendo con chiarezza come dalla guerra fredda in poi in moltissimi casi a mettere in circolo notizie vaghe e confuse di presunti avvistamenti furono proprio i membri del Pentagono, contribuendo alla diffusione di miti e teorie del complotto in nome della salvaguardia della difesa nazionale.

Quindi amici complottisti, tenete in considerazione che i poteri forti che ci governano non sono vostri nemici…ma in qualche modo alleati.

