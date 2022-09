Gli sciacalli che illudono sul piccolo Mattia ritrovato dopo l’alluvione nelle Marche

Qualcuno ci sta illudendo sul piccolo Mattia ritrovato. L’alluvione nelle Marche è stata un’altra tragedia difficile da digerire per il nostro Paese, purtroppo delle persone sono morte ed altre risultano essere ancora disperse, come il piccolo Mattia di otto anni. La sua storia sta tenendo tutti in apprensione, ma c’è chi come al solito approfitta delle tragedie per accaparrarsi qualche click in più.

Sciacallaggio sul piccolo Mattia ritrovato dopo l’alluvione nelle Marche con post ingannevoli

Nuovo approfondimento sull’alluvione nelle Marche, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Su Facebook sta girando un titolo piuttosto ingannevole che riguarda proprio il bambino disperso, facendo insomma credere come sia stato ritrovato, quando non è assolutamente così. Le ricerche stanno continuando senza sosta, la speranza non è ancora finita e nella giornata di ieri è stato recuperato il suo zainetto.

Sui social è stato sfruttato questo ritrovamento per far credere agli utenti qualcosa di ben diverso, insomma da com’era impostato il titolo “Mattia, il ritrovamento poco fa” si pensava che il piccolo fosse stato finalmente trovato. Invece non è così ed è stata sfruttata la notizia dello zainetto di Mattia recuperato per creare il più classico dei clickbait. Un atteggiamento assolutamente scorretto da parte di chi crea questi titoli ingannevoli, non si possono creare illusioni di questo tipo su una tragedia che ha sconvolto il nostro Paese.

Il piccolo Mattia non è stato purtroppo ancora ritrovato, ma nessuno si arrende e le ricerche continuano ad andare avanti spedite con la speranza che possa accadere un miracolo. Tra l’altro anche un’altra donna risulta essere tra i dispersi, per ora nessuna notizia su di lei. Bisogna quindi fare attenzione ai titoli fuorvianti che emergono sui social quando ci sono di mezzo tragedie di questo tipo, perché il rischio di far credere cose diverse dalla realtà dei fatti è molto alto.

Basta insomma vedere sotto al post pubblicato con il titolo ingannevole su Mattia, qui in molti avevano creduto che fosse stato trovato il corpicino senza vita del piccolo. Tutto è invece ancora incerto, solo lo zainetto del piccolo è stato recuperato e niente Mattia ritrovato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.