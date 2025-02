Gli esploratori delle caverne di ghiaccio in Antartide sono prodotto dell’AI: il trucco c’è e in questo caso si vede benissimo. Non solo perché TikTok ha flaggato il video come tale, per le svariate anomalie che esso presenta.

Sostanzialmente si tratta di un breve spezzone dove alcuni esploratori si inerpicano in una grotta sotterranea piena di tutto quello che rende il complottismo famoso: geroglifici misteriosi, alcuni alieni in pose varie e anche un po’ ridicole, statue e cascate.

Gli esploratori delle caverne di ghiaccio in Antartide sono prodotto dell’AI

Ovviamente il marchio dell’AI si vede: i giacconi degli esploratori hanno loghi e marchi che cambiano forma ad ogni inquadratura e non corrispondono ad alcuna scritta possibile.

Le AI creano infatti il testo come se fosse un elemento grafico. Gli alieni sono stranamente bidimensionali, quasi posticci e grotteschi cartonati, e le figure umane tendono ad apparire e sparire compenetrandosi con la materia che tocccano, altro tratto caratteristico dei prodotti dell’AI.

Anche se TikTok non avesse correttamente segnato il prodotto come tale, riconoscerlo come AI sarebbe ancora possibile basandosi su questi semplicissii elementi.

