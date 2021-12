Gli auguri di buon anno 2022 per WhatsApp: messaggi, frasi e immagini di Capodanno

Fare gli auguri di buon anno 2022 per WhatsApp è possibile, sfruttando alcuni suggerimenti utili tra messaggi, frasi e immagini adatti ad un evento atteso come Capodanno. Il tutto, ovviamente, sperando che i prossimi 365 giorni possano essere migliori dei precedenti. Soprattutto se consideriamo il modo in cui si è concluso l’anno sul fronte Covid. La variante Omicron fa paura, i contagi salgono, ma c’è ancora la speranza che possa essere il primo passo affinché il virus diventi endemico una volta per tutte.

Dritte sugli auguri di buon anno 2022 per Whatsapp con immagini, frasi e messaggi idonei per Capodanno

Al di là di queste considerazioni, certo non leggere, vogliamo ritagliarci un momento di leggerezza, festeggiano con moderazione nel corso delle prossime ore. Ecco perché vogliamo darvi qualche dritta per mandare gli auguri di buon anno 2022 per Whatsapp, sfruttando il potenziale di immagini, frasi e messaggi idonei per Capodanno. Dunque, dopo Natale, come avete osservato sul nostro sito, un contributo anche per il 1 gennaio. Vediamo, in sostanza, come regolarci con l’app di messaggistica nelle prossime ore.

Non è così facile e scontato mandare gli auguri di buon anno 2022 per Whatsapp con immagini, frasi e messaggi idonei per Capodanno. Soprattutto la scelta del testo, infatti, potrebbe essere meno banale di quanto si pensi. A maggior ragione, in un momento storico come quello che stiamo vivendo tutti noi. Ecco dunque una selezione che potrete prendere in considerazione prima e dopo mezzanotte, in modo da fare bella figura con la persona che avete intenzione di contattare:

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”;

“Che questo 2022 ci porti tanti abbracci e assembramenti con le persone che amiamo! Buon anno!”;

“Visto com’è andato il 2021, io del 2022 preferirei prima vedere un trailer”;

“Buon Decreto e felice Lockdown a te e famiglia! Ah sì giusto, buon anno nuovo!”.

Attenzione, però. Gli auguri di buon anno 2022 per Whatsapp si possono inviare anche con immagini. Insomma, andando oltre frasi e messaggi adattati a Capodanno, chiunque può sfruttare l’applicazione per risultare divertente e per esprimere vicinanza a qualcuno che non possiamo vedere. O per questioni legate al Covid, o più semplicemente perché la vita ci porta a non vivere con chi vorremmo momento del genere. Anche qui, dunque, qualche piccolo consiglio nella gallery che troverete a fine articolo.

