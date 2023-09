Uno dei vari miti alimentari più comuni è sulla presunta inferiorità del cibo surgelato. Inferiorità che esiste solo nelle leggende metropolitane, o, per dirla meglio, un alimento surgelato correttamente conservato può conservare tutte le qualità organolettiche.

Enfasi su, correttamente conservato. Ma del resto avreste lo stesso problema anche col cibo fresco, che infatti conservate in frigorifero e in apposite dispense e non gettato dove capita.

Gli alimenti surgelati sono davvero nocivi e inferiori al cibo fresco?

Un probabile residuo di tempi arcaici dove il surgelato era visto come una “minaccia” al ruolo della “donna angelo del focolare” come spignattatrice provetta, uno dei miti perduranti è che l’alimento surgelato sia meno nutriente e meno salubre.

In realtà, come ci conferma Elena Orban, nutrizionista del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione CRA-NUT, Roma, un corretto processo di surgelazione crea cristalli di ghiaccio molto piccoli e danni minimali al cibo che non ne intaccano le capacità nutrizionali.

Unita ad una corretta conservazione, la surgelazione è la migliore e più efficace tecnologia per conservare alimenti come frutta a foglia, minestroni, ortaggi in piccole porzioni, legumi, frutta, carne e pesce: ognuno naturalmente con le proprie avvertenze.

Aglio, cipolla, peperoni verdi dolci, salvia, chiodi di garofano e fritti, lattuga, pomodori, sedano, cetrioli e altre verdure da insalata, come pesche, mele, pere, banane andrebbero mangiati freschi: questi ultimi frutti possono evitare di annerire se trattati con acido citrico o altri antiossidanti.

Naturalmente vi servirà un buon frigorifero con idoneo spazio: ma ciò posto è assodato che un cibo surgelato ben conservato mantiene le sue qualità più a lungo di un cibo fresco lasciato in frigorifero e non surgelato.

Cosa che è lo scopo della surgelazione.

Foto di copertina: Frozen food inside a Freezer, Getty Images

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.