Giuseppe Conte aggredito a Massa da un no vax durante un evento elettorale

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è stato aggredito da un novax a Massa. Il fatto è avvenuto nell’ultima ora ed è stato riportato dai principali organi di stampa. Per il momento non è noto se contro l’aggressore siano stati presi provvedimenti.

Conte aggredito a Massa, cos’è successo

Come riporta Repubblica, Giuseppe Conte si trovava nella città toscana di Massa per un evento elettorale. L’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle si è avvicinato agli elettori radunati per il consueto momento della stretta di mano.

L’aggressore, infiltrandosi tra la folla, si è avvicinato a Conte fingendo di volerlo salutare. Improvvisamente lo ha colpito sul volto “iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica”.

L’aggressore è stato dunque allontanato dalle forze dell’ordine.

Il commento di Giuseppe Conte

In una nota inviata agli organi di stampa, Giuseppe Conte ha commentato la vicenda. Le sue parole sono state riportate da Ansa:

Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico. Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta.

Era un no vax?

Sì. In un primo momento la definizione “no vax” è stata usata da Giuseppe Conte, e Repubblica ha riportato che l’aggressore avrebbe inveito con riferimenti alle misure di contenimento adottate dal governo durante la pandemia.

Nel video pubblicato da Corriere della sera è molto difficile percepire le parole dell’aggressore. Precisiamo che durante il lockdown e più in generale nel periodo delle restrizioni, varie categorie hanno protestato contro le misure di contenimento e non sempre si trattava di no vax.

Tuttavia, sotto un nostro tweet ci fanno notare che l’aggressore è un personaggio oltremodo noto proprio come no vax, ed in passato ha anche pubblicato un libro contro il green pass.

