Giovanni Floris ha riso in faccia a Francesca Donato per alcune risposte evasive: la ricostruzione

Fa discutere l’ultima puntata di DiMartedì, in riferimento ad un episodio che ha visto protagonista su LA7 il conduttore Giovanni Floris e l’europarlamentare Francesca Donato. Personaggio politico controverso, come abbiamo avuto modo di osservare nelle ultime settimane per le sue posizioni NoVax. In particolare, in questo frangente va da un lato confermato il fatto che il presentatore abbia letteralmente riso in faccia all’ospite in collegamento, mentre dall’altro occorre ricostruire i fatti per completezza d’informazione.

Perché Giovanni Floris ha riso dopo la risposta di Francesca Donato

La ricostruzione dei fatti è molto semplice e, a tal proposito, potrebbe venire in vostro aiuto il video che troverete a fine articolo. Fondamentalmente, Giovanni Floris ha mostrato alcuni cartelli con dichiarazioni a dir poco “sovraniste” di esponenti politici europei vicini a Giorgia Meloni. Una sorta di propaganda fascista, sotto certi punti di vista, al punto da chiedere a Francesca Donato un’opinione in merito per affrontare il tema a 360 gradi.

A quel punto, l’ex leghista, che da poco ha deciso di lasciare il Carroccio per le posizioni filogovernative del partito, ha cercato di spostare il focus del suo intervento sulle recenti elezioni. Un modo per mettere da parte un argomento delicato, se non altro perché richiama questioni legate al fascismo che, si presume, abbiano penalizzato non poco i vari schieramenti di Centrodestra in occasione dell’ultima tornata elettorale. Giovanni Floris se ne è accorto ed ha avuto una reazione decisamente singolare in occasione della virata di Francesca Donato.

Lo stesso sentore, a quanto pare, lo hanno avuto anche altri ospiti in studio, al punto che nel video che segue si possono ascoltare ghigni di vario tipo. A questo punto, vi lasciamo al filmato preso da LA7, con lo scambio di battute che c’è stato nella serata di venerdì tra Giovanni Floris e Francesca Donato, in merito a questioni delicate.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.