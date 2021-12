Giovanni Bergamini spegne l’ardore dei NoVax: il farmacista di Viareggio a favore dei vaccini

Torna a parlare Giovanni Bergamini. Il farmacista di Viareggio, che aveva postato sul suo profilo Instagram il video di tanti vaccinati risultati positivi al Covid, ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando come il suo intento sia stato assolutamente travisato. Giovanni Bergamini, questo è il nome del farmacista, è stato etichettato da alcuni come un NoVax, proprio perché all’interno del video si notava un numero superiore di positivi relativo alla fascia dei vaccinati e non dei non vaccinati.

Chiarimenti di Giovanni Bergamini: farmacista di Viareggio completamente a favore dei vaccini

Altro capitolo sul farmacista di Viareggio, dunque, dopo l’approfondimento dei giorni scorsi. A questo punto il farmacista di Viareggio si è visto costretto a rimuovere il video, ma a farne uno nuovo per spiegare il suo pensiero ed evidenziare come il suo gesto sia stato in realtà strumentalizzato da parte dei no vax.

Giovanni Bergamini ha spiegato di non essere assolutamente un NoVax, anzi è un termine che non gli piace affatto e la sua iniziativa di tamponare tutto il paese è stata fatta per prevenire proprio la diffusione del virus. Il fatto che abbia chiesto ai vari cittadini se fossero o meno vaccinati era per mantenere alta l’attenzione di tutti, perché anche chi è vaccinato può contrarre il virus e diffonderlo.

C’è però un aspetto importante che il farmacista ha sottolineato, ossia che il vaccino è fondamentale per evitare di ritrovarsi in ospedale, principalmente nelle terapie intensive e soprattutto dalla morte. Senza vaccino si rischia che il Covid possa colpire più violentemente un organismo umano ed arrivare quindi a situazioni estremamente gravi per la propria salute.

Ha voluto ribadire come non sia assolutamente un NoVax e che continuerà a fare tamponi anche in vista del 31 dicembre, perché la prevenzione è importante, lui stesso si tampona quotidianamente, ma è vaccinato. I vari NoVax che hanno diffuso il video di questo farmacista evidenziando come il vaccino sia inefficace, non hanno capito assolutamente il concetto espresso da quest’ultimo.

Vaccinarsi, per Giovanni Bergamini, è l’unico modo per evitare che il Covid provochi conseguenze gravi, è quindi fondamentale nel superamento di questa pandemia. Bisogna però che ci sia prudenza massima anche per i vaccinati secondo il farmacista di Viareggio.

