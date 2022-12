Giornalista sviene in Qatar, ma il vaccino non c’entra

Il video in cui si vede il giornalista che sviene in Qatar ha fatto il giro del mondo, e dagli ambienti no-vax sono già arrivate le conclusioni: “Naturalmente senza alcuna correlazione”.

Parliamo di Hassan Al-Shahrani, inviato di Qatar Television, che durante un collegamento ha cominciato a barcollare fino a crollare al suolo, il tutto in diretta televisiva.

L’episodio, come riportato in apertura, è stato oggetto di speculazioni da parte degli antivaccinisti che spiegano ogni malore come una conseguenza del vaccino anti-Covid.

سلامات لأخونا حسن الشهراني مذيع تلفزيون قطر الذي تعرض لهبوط أثناء تغطية احداث #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/8njIFNzFVJ — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) November 26, 2022

Cosa dicono i no-vax

Una utente su Facebook scrive: “Il giornalista (pare saudita) stava commentando i campionati del mondo. È crollato in diretta TV, naturalmente senza alcuna correlazione“.

Tuttavia, chi sostiene che il malore accusato in diretta dal giornalista in Qatar non produce alcuna a prova a riguardo.

Un calo di forze dovuto alla stanchezza

L’incidente è avvenuto mentre l’inviato seguiva la gara del 26 novembre tra Tunisia e Australia. Lo ha spiegato Rakoban News in questo articolo.

Poco dopo Hassan Al-Shahrani è stato portato all’ospedale. I suoi colleghi hanno riferito ad Al-Sharq che l’inviato aveva accusato i segni della stanchezza di quei giorni trascorsi incessantemente sul lavoro per commentare le partite.

Al quotidiano Al Arab lo stesso Al-Shahrani ha riferito che quel giorno ha accusato un calo di pressione misto a un colpo di calore.

Quindi?

Il video del giornalista che sviene in Qatar non racconta gli effetti avversi del vaccino: il diretto interessato, i medici e i colleghi hanno spiegato che il malore era dovuto a un eccesso di stanchezza e all’eccessiva esposizione al sole. La vicenda è stata trattata anche da altri colleghi fact-checker.

